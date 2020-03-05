В ЮАР выявили первый случай заражения новым коронавирусом

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Первый случай заражения новым Первый случай заражения новым коронавирусом выявлен в Южно-Африканской Республике , заболел человек, вернувшийся из Италии , заявил глава минздрава страны.

Это первый выявленный случай на юге Африки.

"Сегодня утром, 5 марта, Национальный институт инфекционных болезней подтвердил положительный результат теста на COVID-19 у человека, который ранее считался предположительно больным. Пациент - это 38-летний мужчина, который ездил в Италию вместе с женой", - написал глава минздрава республики Звели Мхизе в Twitter

Он отметил, что оба были в составе группы из 10 человек и прибыли в ЮАР 1 марта.

Также глава ведомства добавил, что 3 марта пациент обратился к врачу с симптомами болезни: у него были жар, кашель и недомогание, болели голова и горлo. В этот же день он самоизолировался дома. Также в домашний карантин отправился медик, к которому ходил больной.