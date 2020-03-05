Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-05T15:29+0300
https://ria.ru/20200305/1568198843.html
В ЮАР выявили первый случай заражения новым коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568126728_0:228:2237:1486_1036x0_80_0_0_e69df1b5718910e0f49e9f4d2b3f04f7.jpg
РИА Новости

В ЮАР выявили первый случай заражения новым коронавирусом

15:29 05.03.2020
489
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкСитуация в Италии в связи с коронавирусом
Ситуация в Италии в связи с коронавирусом
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Первый случай заражения новым коронавирусом выявлен в Южно-Африканской Республике, заболел человек, вернувшийся из Италии, заявил глава минздрава страны.
Это первый выявленный случай на юге Африки.
"Сегодня утром, 5 марта, Национальный институт инфекционных болезней подтвердил положительный результат теста на COVID-19 у человека, который ранее считался предположительно больным. Пациент - это 38-летний мужчина, который ездил в Италию вместе с женой", - написал глава минздрава республики Звели Мхизе в Twitter.
Он отметил, что оба были в составе группы из 10 человек и прибыли в ЮАР 1 марта.
Дезинфекция мечети в городе Мешхед, Иран
Вчера, 15:22
Коронавирус может быть оружием США, заявил командующий КСИР
Также глава ведомства добавил, что 3 марта пациент обратился к врачу с симптомами болезни: у него были жар, кашель и недомогание, болели голова и горлo. В этот же день он самоизолировался дома. Также в домашний карантин отправился медик, к которому ходил больной.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй), вызванной новым коронавирусом. ВОЗ дала заболеванию официальное название COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 3012, излечились более 52 тысяч. По последним данным ВОЗ, число зараженных за пределами КНР превысило 12,5 тысячи в 76 странах, скончались 214 человек.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
002111
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаЮАРИталияВ мире
Рекомендуем
Люди, одетые в защитные маски, около больницы AHEPA, где проходит лечение первый пациент с подтвержденным коронавирусом, в Салониках, Греция
Минздрав Греции сообщил о 21 новом случае заражения коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:43В Дрездене оценили жест СССР по возврату коллекции бесценной живописи
03:40Продажи спортивных товаров в России перед 8 марта выросли на треть
03:39Блогер Диденко рассказала об "осознании" трагедии в банном комплексе
03:39Исследование: около 20% россиян говорят неправду на собеседовании
03:37В МВД рассказали, что делать в случае атаки кибермошенников
03:35В Дрездене рассказали об идее экспонирования "Сикстинской Мадонны"
03:31Ветеран СВР рассказала, что потребуется от девушек в разведке
03:27The Weekend представил в Сети короткометражный фильм After hours
03:22Московский зоопарк запустит акцию "8 марта в леопарде"
03:20Минтранс рассказал, можно ли заходить с детскими колясками в метро
03:10В ГД обеспокоены продажей в России "амулетов от коронавируса"
03:05Утопившая своих детей женщина на Камчатке была в депрессии
03:04Борисенко может полететь на МКС на новом американском корабле
03:01Прокурор Мехико опроверг информацию о льве, убившем человека
02:39В Израиле закрыли въезд и выезд из Вифлеема из-за коронавируса
02:35Ростуризм призвал турфирмы предлагать альтернативы посещению Хоккайдо
02:27Неверов считает необходимым обсуждение поправок в Конституцию
02:23Госдеп поднял уровень опасности поездок на Гаити до максимального
02:20Новый премьер Украины пообещал провести индексацию пенсий
02:02В РВИО высоко оценили проведение Балатонской оборонительной операции
Лента новостейМолния