Promobot не получала исков от Шварценеггера из-за образа для робота

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Компания-резидент фонда "Сколково" Компания-резидент фонда "Сколково" Promobot не получала исков от актера и бывшего губернатора американского штата Калифорния Арнольда Шварценеггера по использованию его образа для робота-двойника, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Ранее портал TMZ со ссылкой на иск сообщило, что Шварценеггер подал в суд на российскую компанию Promobot за то, что она без разрешения использовала его образ для создания робота-двойника. Компания, представляющая интересы Шварценеггера, заявляет, что российская фирма неправомерно использовала право актера на публичность. Истцы требуют от ответчика прекратить использование образа Шварценеггера и выплатить ему 10 миллионов долларов вместе с прибылью, полученной в связи с показом робота, говорится в сообщении.

"В адрес компании "Промобот" не поступало никаких исков от Арнольда Шварценеггера, из суда или любых других органов. Мы находимся в процессе переговоров об использовании внешности уже несколько месяцев. Информация об иске в статье на портале TMZ неправда", - сказал собеседник агентства.

В октябре 2019 года компания "Промобот" представила Шварценеггеру его робота-двойника. Робот полностью имитирует внешность своего "прототипа". Он может двигать глазами, бровями, губами, шеей, а также поддерживать разговор. "Лицо" андроида может воспроизводить более 600 вариантов микромимики человека. Чтобы добиться максимальной реалистичности, российские специалисты создали и запатентовали собственную конструкцию лица, а также использовали свою технологию создания искусственной кожи.