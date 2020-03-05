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2020-03-05T15:23+0300
https://ria.ru/20200305/1568198584.html
Promobot не получала исков от Шварценеггера из-за образа для робота
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РИА Новости

Promobot не получала исков от Шварценеггера из-за образа для робота

15:23 05.03.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРобот с внешностью Арнольда Шварцнегера
Робот с внешностью Арнольда Шварцнегера
© РИА Новости / Илья Питалев
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Робот с внешностью Арнольда Шварцнегера. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Компания-резидент фонда "Сколково" Promobot не получала исков от актера и бывшего губернатора американского штата Калифорния Арнольда Шварценеггера по использованию его образа для робота-двойника, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее портал TMZ со ссылкой на иск сообщило, что Шварценеггер подал в суд на российскую компанию Promobot за то, что она без разрешения использовала его образ для создания робота-двойника. Компания, представляющая интересы Шварценеггера, заявляет, что российская фирма неправомерно использовала право актера на публичность. Истцы требуют от ответчика прекратить использование образа Шварценеггера и выплатить ему 10 миллионов долларов вместе с прибылью, полученной в связи с показом робота, говорится в сообщении.
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"В адрес компании "Промобот" не поступало никаких исков от Арнольда Шварценеггера, из суда или любых других органов. Мы находимся в процессе переговоров об использовании внешности уже несколько месяцев. Информация об иске в статье на портале TMZ неправда", - сказал собеседник агентства.
В октябре 2019 года компания "Промобот" представила Шварценеггеру его робота-двойника. Робот полностью имитирует внешность своего "прототипа". Он может двигать глазами, бровями, губами, шеей, а также поддерживать разговор. "Лицо" андроида может воспроизводить более 600 вариантов микромимики человека. Чтобы добиться максимальной реалистичности, российские специалисты создали и запатентовали собственную конструкцию лица, а также использовали свою технологию создания искусственной кожи.
Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми. Компания является крупнейшим производителем автономных сервисных роботов в России, Северной и Восточной Европе. Промоботы используются в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя людей-сотрудников. Роботы Promobot уже работают в Московском метро, Музее современной истории России, МФЦ, Сбербанке.
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