Новое правительство не изменит политику Украины, считают политологи

МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Российские политологи считают, что назначение нового состава правительства на Российские политологи считают, что назначение нового состава правительства на Украине не изменит политику Киева, в том числе, экономическую, и не будет иметь новых идей.

После отставки с поста премьера Алексея Гончарука Верховная рада в среду утвердила новый состав кабмина, предложенный назначенным премьером Денисом Шмыгалем. Решение о новом составе правительства на внеочередном заседании поддержали 277 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

"Первое, что мне хотелось бы сказать - мы сейчас обсуждаем состав нового правительства, нового министра, пытаемся определить, чьим ставленником является новый премьер-министр. Но, на мой взгляд, это не принципиально. Дело в том, что большинство из тех, кто займет кресло в новом правительстве, включая и премьера, особенно изменить политику Украины, в том числе, в экономическом плане, не смогут", - сказал в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня" член совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.

Он пояснил, что в 2014 году фактически была сформулирована некая экономическая модель развития Украины, которая не меняется до сих пор: интеграция с ЕС, движение на Запад практически в ущерб собственной промышленности, индустрии и суверенитету.

"Ни (президент Украины Владимир) Зеленский, ни тем более новый премьер изменить эту модель не в состоянии", - добавил он, отметив, что вся украинская политическая система, выстроенная после "майдана" и после "оранжевой" революции в принципе не даст возможности нынешней политической элите что-то изменить коренным образом.

"Поэтому я не особенно надеюсь на какие-то коренные изменения после прихода к власти господина Шмыгаля", - добавил Безпалько.

Схожую точку зрения высказал ведущий научный сотрудник российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский. По его словам, процесс назначения нового правительства с точки зрения политической демократии был абсолютным фарсом, который трудно представить себе в какой-либо более-менее нормальной с точки зрения современных политических процессов стране.

Он пояснил, что новый премьер Шмыгаль вместо отведенных 20 минут, выделенных для речи о планах нового кабмина, говорил лишь шесть минут, из которых более минуты уделил теме коронавируса. По мнению политолога, Шмыгалю просто нечего было сказать.

"Никаких новых идей, влияющих на экономику, которые бы могли скорректировать курс, новое правительство с собой не несет", - добавил Немеский. По его словам, при смене правительства на Украине было полное отсутствие гуманитарной составляющей.

По мнению директора информационно-аналитического центра "Перспектива" Павла Рудякова, произошедшее с правительством Украины можно фактически назвать "сдуванием пылинок сверху".

"То, что назначили сейчас этот состав, это такой паллиативный (временный – ред.) вариант, который, думаю, даже на год не рассчитанный. Станет ли эта смена правительства каким-то шансом для страны, для власти, это большой вопрос. Я лично в это не верю, потому что при смене лиц остаются все те же модели, которые работали, вся та же политика, которая зависит от внешнего влияния, фактически от внешнего управления", - пояснил политолог.

При этом Рудяков и директор института политических исследований Сергей Марков считают, что сменой правительства Владимир Зеленский также попытался "сбросить балласт", так как у предыдущего премьера был низкий рейтинг, что сказывалось и на рейтинге самого президента Украины.

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