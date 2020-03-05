Эксперт предупредил о непредсказуемости нового коронавируса

ПЕКИН, 5 мар – РИА Новости. Новый тип Новый тип коронавируса хитрее и непредсказуемее вируса, вызвавшего в 2002 году атипичную пневмонию (SARS), считает член Академии инженерных наук Китая, ректор Тяньцзиньского университета традиционной китайской медицины Чжан Боли.

"Если сравнивать с SARS, то новый коронавирус более "хитрый", более "изменчивый" и более "непредсказуемый", - заявил Чжан Боли в интервью изданию "Жэньминь жибао".

По его словам, в самом начале казалось, что болезнь протекает не очень тяжело, однако в определённый момент все резко изменилось. В сравнении с SARS новый коронавирус передается легче, число заболевших, как и погибших, выше, чем при эпидемии атипичной пневмонии.

Помимо этого, указал он, существует фактор того, что после выздоровления у некоторых пациентов вновь выявляют положительный результат.

"Лечение тяжелобольных также сложнее, чем при SARS", - добавил он.

Число жертв нового коронавируса еще 9 февраля превысило общее число погибших за всю эпидемию атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 годов. Согласно данным ВОЗ, общее число жертв SARS за все время эпидемии составило 774 человека почти в 30 странах. При этом, от нового коронавируса только в Китае уже скончались 312 человек, в других 76 странах – еще 214.

Число случаев заражения при SARS по сравнению с новым коронавирусом крайне мало – 8096, число зараженных COVID-19 в материковом Китае в четверг превысило 80 тысяч человек, и еще 12,5 тысячи инфицированы за пределами КНР.

Тем не менее, специалисты и Китая, и других стран, и ВОЗ постоянно говорят о том, что эпидемия SARS была намного опаснее нынешней вспышки коронавируса, потому что уровень смертности SARS составлял 9,56%, у нового коронавируса по последним данным ВОЗ - около 3,4%.