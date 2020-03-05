Врач рассказал, чем опасен храп

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Храп негативно влияет на состояние Храп негативно влияет на состояние здоровья не только спящего человека, но и его партнера, заявил агентству "Москва" доктор медицинских наук невролог Михаил Тардов.

По его словам, из-за посторонних звуков глубокий сон становится прерывистым или вообще невозможным.

"Это приводит к тому, что сон не дает возможности отдохнуть, и, напротив, вызывает повышенную сонливость в дневное время, которая не просто ухудшает качество жизни во время бодрствования, но может быть опасна — особенно для водителей и лиц, работающих с движущимися механизмами", — пояснил врач.

Тардов добавил, что решением проблемы может стать раздельный сон. Однако необходимо помнить, что при этом находящийся рядом с храпящим не сможет заметить у своего партнера развитие систематических нарушений дыхания — апноэ. Как объяснил врач, храп часто сигнализирует о появлении заболевания, при этом около 25% людей не подозревают о наличии синдрома.

"В случае раздельного сна уменьшаются шансы на то, что один из супругов заметит остановку дыхания во сне второго супруга, которая может возникать на фоне храпа. В этом случае многие проблемы: повышение давления, утренние головные боли, ночные нарушения сердечного ритма, снижение потенции, дневная сонливость — не находят объяснения", — указал специалист.