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Врач рассказал, чем опасен храп
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РИА Новости

Врач рассказал, чем опасен храп

15:20 05.03.2020 (обновлено: 17:29 05.03.2020)
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© Depositphotos / belchonockНочной храп
Ночной храп
© Depositphotos / belchonock
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Храп негативно влияет на состояние здоровья не только спящего человека, но и его партнера, заявил агентству "Москва" доктор медицинских наук невролог Михаил Тардов.
По его словам, из-за посторонних звуков глубокий сон становится прерывистым или вообще невозможным.
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"Это приводит к тому, что сон не дает возможности отдохнуть, и, напротив, вызывает повышенную сонливость в дневное время, которая не просто ухудшает качество жизни во время бодрствования, но может быть опасна — особенно для водителей и лиц, работающих с движущимися механизмами", — пояснил врач.
Тардов добавил, что решением проблемы может стать раздельный сон. Однако необходимо помнить, что при этом находящийся рядом с храпящим не сможет заметить у своего партнера развитие систематических нарушений дыхания — апноэ. Как объяснил врач, храп часто сигнализирует о появлении заболевания, при этом около 25% людей не подозревают о наличии синдрома.
"В случае раздельного сна уменьшаются шансы на то, что один из супругов заметит остановку дыхания во сне второго супруга, которая может возникать на фоне храпа. В этом случае многие проблемы: повышение давления, утренние головные боли, ночные нарушения сердечного ритма, снижение потенции, дневная сонливость — не находят объяснения", — указал специалист.
Тардов посоветовал страдающим от храпа людям обратиться к врачу для дальнейшего обследования.
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