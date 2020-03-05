Журналиста Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Следствие назначило журналисту Следствие назначило журналисту Ивану Голунову психиатрическую экспертизу, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Бадамшин

"Это обычная практика", — пояснил он, добавив, что экспертиза пройдет амбулаторно.

Голунова задержали в Москве 6 июня прошлого года. В полиции заявили, что у него нашли наркотики, журналист настаивал, что запрещенные вещества ему подбросили при задержании.

Впоследствии уголовное преследование прекратили "в связи с недоказанностью" участия Голунова в преступлении, а из полиции уволили несколько сотрудников, причастных к этому скандалу. Позже суд арестовал пятерых бывших полицейских столичного управления МВД по ЗАО, которые принимали участие в задержании журналиста.