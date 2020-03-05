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Журналиста Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу
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РИА Новости

Журналиста Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу

15:19 05.03.2020 (обновлено: 16:15 05.03.2020)
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© АГН "Москва" / Александр АвиловЖурналист Иван Голунов в Мосгорсуде
Журналист Иван Голунов в Мосгорсуде
© АГН "Москва" / Александр Авилов
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Следствие назначило журналисту Ивану Голунову психиатрическую экспертизу, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Бадамшин.
"Это обычная практика", — пояснил он, добавив, что экспертиза пройдет амбулаторно.
Голунова задержали в Москве 6 июня прошлого года. В полиции заявили, что у него нашли наркотики, журналист настаивал, что запрещенные вещества ему подбросили при задержании.
Впоследствии уголовное преследование прекратили "в связи с недоказанностью" участия Голунова в преступлении, а из полиции уволили несколько сотрудников, причастных к этому скандалу. Позже суд арестовал пятерых бывших полицейских столичного управления МВД по ЗАО, которые принимали участие в задержании журналиста.
В начале февраля прокуратура сообщила о том, что Голунову направили извинения, однако сам журналист заявил, что узнал об этом из СМИ.
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Иван ГолуновДело журналиста Ивана ГолуноваСергей БадамшинСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
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