Путин совершит рабочую поездку в Ивановскую область

"Шестого марта президент России Путин посетит с рабочей поездкой Ивановскую область. Глава государства посетит детскую поликлинику города Иваново, а также побывает на Ивановском парашютном заводе "Полет", где встретится с представителями общественности", - говорится в сообщении.