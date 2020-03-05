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Путин совершит рабочую поездку в Ивановскую область
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РИА Новости

Путин совершит рабочую поездку в Ивановскую область

15:13 05.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетит 6 марта с рабочей поездкой Ивановскую область, где встретится с представителями общественности, сообщает пресс-служба Кремля.
"Шестого марта президент России Путин посетит с рабочей поездкой Ивановскую область. Глава государства посетит детскую поликлинику города Иваново, а также побывает на Ивановском парашютном заводе "Полет", где встретится с представителями общественности", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин
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РоссияВладимир ПутинИвановская областьИвановоОбщество
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