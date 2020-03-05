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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-05T20:10+0300
https://ria.ru/20200305/1568197827.html
Боевики возобновили артиллерийский обстрел города Саракеб
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568214791_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_4129ca76b1f56d7c99c542315273ddf4.jpg
РИА Новости

Боевики возобновили артиллерийский обстрел города Саракеб

15:10 05.03.2020 (обновлено: 20:10 05.03.2020)
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САРАКЕБ, 5 мар - РИА Новости. Террористы группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в РФ) возобновили огонь по сирийскому городу Саракеб и пролегающей через него трассе М5, связывающей Дамаск и Алеппо, передает корреспондент РИА Новости.
Артиллерия правительственных сил САР пытается подавить огневые позиции боевиков. Ситуация резко осложнилась после нескольких часов затишья.
Террористы в среду вечером и в ночь на четверг предпринимали попытки атаковать город и войти в него. Сирийским военным удалось отбить все атаки. Однако трасса Дамаск-Алеппо по-прежнему в зоне поражения минометов террористов.
Ситуация в сирийском Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* (запрещена в РФ) начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
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В результате погибли 36 турецких военных, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская авиация в этом районе не применялась.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.

*Террористические организации, запрещенные в России
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