Командующий КСИР считает, что коронавирус может быть оружием США

Человек в маске. Архивное фото

Человек в маске

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Хосейн Салами считает, что новый тип Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Хосейн Салами считает, что новый тип коронавируса может быть биологическим оружием США, передает агентство ISNA

"Даже сейчас мы одержим победу в борьбе с вирусом, который может быть биологическим оружием США, который сначала распространился в Китае, потом в Иране и в других уголках мира", - заявил Салами.

Командующий КСИР добавил, что если это действия США , то они скажутся и на американском народе, в противном случае распространение коронавируса будет остановлено.

На данный момент с 19 февраля, когда власти Ирана впервые сообщили о коронавирусе, в стране зафиксированы более 3,5 тысячи случаев заражения, из них 107 со смертельным исходом, почти 740 человек выздоровели.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.