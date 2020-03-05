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2020-03-05T15:03+0300
https://ria.ru/20200305/1568197550.html
Внуки испанского диктатора Франко обратились в ЕСПЧ после эксгумации
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РИА Новости

Внуки испанского диктатора Франко обратились в ЕСПЧ после эксгумации

15:03 05.03.2020
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© EFE/Emilio Naranjo POOLЧлены семьи Франсиско Франко во время процедуры перезахоронения диктатора у базилики в Долине Павших, Испания. 24 октября 2019
Члены семьи Франсиско Франко во время процедуры перезахоронения диктатора у базилики в Долине Павших, Испания. 24 октября 2019
© EFE/Emilio Naranjo POOL
Члены семьи Франсиско Франко во время процедуры перезахоронения диктатора у базилики в Долине Павших, Испания. 24 октября 2019. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Защита потомков диктатора Франсиско Франко обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с решением правительства Испании эксгумировать останки Франко, которое нарушило права семьи, передает агентство Europa Press.
Испанский диктатор, правивший в стране с 1939 года до момента своей смерти в 1975 году и с тех пор покоившийся в Долине Павших – вместе с десятками тысяч жертв Гражданской войны, начавшейся из-за организованного им переворота, в октябре был перезахоронен в семейном склепе на кладбище в Эль-Пардо – вместе со своей женой.
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Потомки Франко выступили резко против решения правительства о переносе его останков, однако Верховный суд Испании отклонил иск семьи. Внуки диктатора требовали или оставить Франко в Долине Падших, или перезахоронить его в крипте мадридского кафедрального собора Альмудена. Оба варианта судьи отклонили единогласно.
Адвокаты семьи Франко в среду подали иск о нарушении прав истцов в ЕСПЧ.
Внуки Франко утверждают, что правительство с позволения судебных властей "фактически экспроприировало" тело их родственника, поскольку теперь им приходится запрашивать разрешение на посещение склепа, которым владеет государство.
Семья Франко также обвиняет власти, лишившие их права "распоряжаться останками умершего родственника", в нарушении права на неприкосновенность частной и семейной жизни. В иске также утверждается, что эксгумация тела Франко основывалась на законе, который не отвечает требованиям Конвенции о защите прав человека и основных свобод ЕС.
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Франсиско ФранкоЕвропейский судИспанияВ мире
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