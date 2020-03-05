Внуки испанского диктатора Франко обратились в ЕСПЧ после эксгумации

Испанский диктатор, правивший в стране с 1939 года до момента своей смерти в 1975 году и с тех пор покоившийся в Долине Павших – вместе с десятками тысяч жертв Гражданской войны, начавшейся из-за организованного им переворота, в октябре был перезахоронен в семейном склепе на кладбище в Эль-Пардо – вместе со своей женой.