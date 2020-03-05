Путин обсудил с председателем Евросовета обострение ситуации в Идлибе

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в Сирии и эскалацию напряженности в Идлибе из-за действий боевиков, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждена ситуация в Сирии в свете эскалации напряженности в Идлибской зоне, вызванной агрессивными действиями террористических формирований. Особое внимание уделено гуманитарным вопросам. В этом контексте Мишель информировал о предпринимаемых мерах по предотвращению нелегальной миграции в страны Евросоюза", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны также условились о продолжении контактов.
Мишель по итогам разговора отметил, что подчеркнул срочную необходимость прекращения огня в Идлибе. "В своем телефонном разговоре с президентом России Путиным я подчеркнул срочную необходимость устойчивого прекращения огня в Идлибе и политического решения на основе переговоров для остановки войны в Сирии", - написал он в Twitter.
Гуманитарная помощь и доступ к нуждающимся являются ключевым приоритетом, добавил Мишель.