Путин обсудил с председателем Евросовета обострение ситуации в Идлибе

"Обсуждена ситуация в Сирии в свете эскалации напряженности в Идлибской зоне, вызванной агрессивными действиями террористических формирований. Особое внимание уделено гуманитарным вопросам. В этом контексте Мишель информировал о предпринимаемых мерах по предотвращению нелегальной миграции в страны Евросоюза", - говорится в сообщении.