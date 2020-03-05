В Петербурге отели дешевеют из-за коронавируса

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Гостиничный рынок Санкт-Петербурга ощущает отток китайских тургрупп, по мнению экспертов, больше всего пострадают крупные отели советской постройки, . Гостиничный рынок Санкт-Петербурга ощущает отток китайских тургрупп, по мнению экспертов, больше всего пострадают крупные отели советской постройки, сообщает RATA-news.

По словам специалистов, пока загрузка отелей в Северной столице сохраняется на уровне прошлого года — в феврале она составила 45 процентов. Однако есть несколько гостиниц, которые за последние два года принимали много туристов из КНР. Это крупные объекты позднесоветской постройки категории "три звезды", в которых сложно проводить глобальную реновацию. У них, считают эксперты, если к маю ситуация с коронавирусом не изменится, серьезное падение доходности неизбежно.

При этом отели до 50 номеров еще не почувствовали негативного влияния. Но, если большие снизят цены и выйдут в сегмент, в котором работают малые, возникнет серьезная конкуренция.

Эксперты уточняют, что в прошлом году Москву и Петербург посетили 750 тысяч китайских путешественников, в Северной столице в месяц их было порядка 62 тысяч. "Если исходить из номерного фонда в 30 тысяч мест, то с момента закрытия Китая все отели в течение двух дней простояли пустыми", — уточняет Тамара Буйлова, вице-президент Ассоциации малых гостиниц Петербурга.

Такой ситуации не было с 2014 года, по ее словам, турпоток из Китая постоянно рос.

"Мы не планируем снижения цен, но собираемся устраивать больше акций и спецпредложений", — говорит Елена Смирнова, коммерческий директор отеля, в котором гости из Поднебесной составляли до четверти турпотока.