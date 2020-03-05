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Туризм
2020-03-05T18:41+0300
https://ria.ru/20200305/1568197046.html
В Петербурге отели дешевеют из-за коронавируса
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РИА Новости

В Петербурге отели дешевеют из-за коронавируса

18:41 05.03.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСанкт-Петербург во время ЧМ-2018 по футболу
Санкт-Петербург во время ЧМ-2018 по футболу
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Гостиничный рынок Санкт-Петербурга ощущает отток китайских тургрупп, по мнению экспертов, больше всего пострадают крупные отели советской постройки, сообщает RATA-news.
По словам специалистов, пока загрузка отелей в Северной столице сохраняется на уровне прошлого года — в феврале она составила 45 процентов. Однако есть несколько гостиниц, которые за последние два года принимали много туристов из КНР. Это крупные объекты позднесоветской постройки категории "три звезды", в которых сложно проводить глобальную реновацию. У них, считают эксперты, если к маю ситуация с коронавирусом не изменится, серьезное падение доходности неизбежно.
При этом отели до 50 номеров еще не почувствовали негативного влияния. Но, если большие снизят цены и выйдут в сегмент, в котором работают малые, возникнет серьезная конкуренция.
Эксперты уточняют, что в прошлом году Москву и Петербург посетили 750 тысяч китайских путешественников, в Северной столице в месяц их было порядка 62 тысяч. "Если исходить из номерного фонда в 30 тысяч мест, то с момента закрытия Китая все отели в течение двух дней простояли пустыми", — уточняет Тамара Буйлова, вице-президент Ассоциации малых гостиниц Петербурга.
Такой ситуации не было с 2014 года, по ее словам, турпоток из Китая постоянно рос.
"Мы не планируем снижения цен, но собираемся устраивать больше акций и спецпредложений", — говорит Елена Смирнова, коммерческий директор отеля, в котором гости из Поднебесной составляли до четверти турпотока.
По мнению Вадима Прасова, вице-президента Федерации рестораторов и отельеров России, гостиницы, в которых уровень загрузки китайскими туристами составлял 70-90 процентов, снижают цены. "Все понимают: если в ближайшие две недели ситуация с вирусом не разрешится, то летний сезон тоже будет частично под угрозой", — говорит он.
Арт-объект на Казанской набережной в Туле
3 марта, 08:00Туризм
Город пряников, самоваров и оружия. На выходные — в Тулу
821100
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