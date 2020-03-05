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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-03-05T14:55+0300
https://ria.ru/20200305/1568197021.html
Россия зафиксировала 58 нарушений перемирия в Сирии за сутки
https://cdn21.img.ria.ru/images/156020/14/1560201408_0:189:1870:1241_1036x0_80_0_0_ad4e1f128b69f325f779deb5a44b1e22.jpg
РИА Новости

Россия зафиксировала 58 нарушений перемирия в Сирии за сутки

14:53 05.03.2020 (обновлено: 14:55 05.03.2020)
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинПатруль военной полиции РФ на сирийско-турецкой границе
Патруль военной полиции РФ на сирийско-турецкой границе
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Патруль военной полиции РФ на сирийско-турецкой границе. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала 58 нарушений, Турция - 39, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 58 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – 15, Идлиб – 30, Алеппо – 12, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано 39 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 29, Алеппо – 10", - говорится в тексте бюллетеня.
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