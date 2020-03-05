Россия зафиксировала 58 нарушений перемирия в Сирии за сутки

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 58 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – 15, Идлиб – 30, Алеппо – 12, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано 39 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 29, Алеппо – 10", - говорится в тексте бюллетеня.