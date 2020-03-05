Эксперты: Москва и Лондон должны усилить работу в рамках ДНЯО

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Москва и Лондон должны усилить свою работу по нераспространению ядерного оружия, в том числе в рамках Москва и Лондон должны усилить свою работу по нераспространению ядерного оружия, в том числе в рамках Договора о нераспространении (ДНЯО), отметили эксперты в ходе дискуссии, организованной клубом "Валдай"

ДНЯО, действующий с 1970 года, является многосторонним договором, направленным на ограничение распространения ядерного оружия. Согласно Договору, государства, не обладающие ядерным оружием, обязались не приобретать его, а государства, обладающие ядерными силами, обязаны проводить разоружение. При этом все государства имеют право получить доступ к ядерным технологиям в мирных целях при определенных гарантиях.

"Мы считаем, что этот договор нужно усилить, и как Лондон, так и Москва должны усилить свою работу в рамках ДНЯО", - сказала заместитель директора European Leadership Network (ELN) Шатабхиша Шетти. По ее словам, ДНЯО находится в кризисе, но ядерные державы стараются предотвратить распространение ядерного оружия.

"Москва тоже принимает много мер для того, чтобы ДНЯО работал", - считает Шетти.

"Идея ДНЯО очень важна. Договору уже 50 лет, но его положения сохраняют свою актуальность", - полагает почетный член Королевского института оборонных исследований и старший научный сотрудник European Leadership Network, бывший начальник управления по стратегии и начальник управления по политике в области безопасности министерства обороны Великобритании Том МакКейн.

Он сравнил распространение ядерного оружия с коронавирусом, но отметил, что проблему возможно решить в рамках международного диалога и взаимодействия. При этом МакКейн сообщил, что в отчете ELN по глобальной безопасности приводятся идеи и рекомендации, которые помогут остановить распространение ядерного оружия.

В организации напомнили, что, будучи ядерными державами и двумя из трех государств-депозитариев по ДНЯО, Великобритания и Россия играют ключевые роли в соблюдении положений договора. Согласно отчету ELN по глобальной безопасности, "текущая политическая напряженность между Великобританией и Россией негативно сказывается на всех видах сотрудничества и может сохраниться и после обзорной конференции по ДНЯО 2020 года. "Тем не менее охлаждение в отношениях для этих стран, во-первых, не в новинку, а во-вторых, никогда не мешало сотрудничеству в тех вопросах, которые были выгодны обеим сторонам", - говорится в документе.

В частности, по мнению авторов доклада, Великобритания и Россия могут принять решение о предоставлении поддержки в проведении Конференции по созданию на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового поражения и систем его доставки, путем назначения специального координатора по этому вопросу для работ в период с 2020 по 2025 год. Также Москва и Лондон могут начать работу над созданием унифицированного определения снижения рисков, связанных с применением ядерного оружия, в рамках "ядерной пятерки", а также стать инициаторами соглашения в рамках "ядерной пятерки" по обсуждению ядерных доктрин, отмечается в докладе.