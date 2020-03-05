Зеленский заявил, что вопрос отставки генпрокурора решает не он

КИЕВ, 5 мар - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не он решает, отправлять ли в отставку генпрокурора Руслана Рябошапку, а депутаты Верховной рады.
Ранее глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что Рябошапка может лишиться должности, поскольку не подписывает уведомление о подозрении экс-президенту Петру Порошенко. О каком именно деле идет речь, депутат не сообщил. В Госбюро расследований Украины сообщали, что Порошенко не явился почти на три десятка допросов в 16 уголовных делах, по которым он проходит свидетелем. Рябошапка заявил, что ему никогда не давали указаний подписать уведомление о подозрении Порошенко. Позже спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что созвал внеочередное заседание парламента на 5 марта для рассмотрения вопроса о выражении недоверия Рябошапке.
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"Рябошапка - это не ко мне вопрос. Это ж депутаты там работают", - сказал Зеленский журналистам во время поездки в Полтавскую область, комментируя вопрос возможной отставки генпрокурора. Трансляцию вел телеканал "112. Украина".
Ранее депутаты зарегистрировали постановление о выражении недоверия Рябошапке. Генпрокурор заявил, что не видит никаких оснований для своей отставки и Зеленский с ним данный вопрос не обсуждал. По данным интернет-издания "Страна.ua", новым генпрокурором может стать депутат от президентской фракции "Слуга народа" Сергей Ионушас, который ранее работал юристом в студии "Квартал-95".
Согласно закону, генпрокурор назначается на должность и освобождается от должности президентом Украины с согласия Верховной рады. Парламент может выразить недоверие генпрокурору Украины, что влечет его отставку. Чтобы инициировать вопрос о выражении недоверия генпрокурору, депутатам необходимо собрать не менее 150 подписей.