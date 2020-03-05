Зеленский заявил, что вопрос отставки генпрокурора решает не он

Ранее глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что Рябошапка может лишиться должности, поскольку не подписывает уведомление о подозрении экс-президенту Петру Порошенко. О каком именно деле идет речь, депутат не сообщил. В Госбюро расследований Украины сообщали, что Порошенко не явился почти на три десятка допросов в 16 уголовных делах, по которым он проходит свидетелем. Рябошапка заявил, что ему никогда не давали указаний подписать уведомление о подозрении Порошенко. Позже спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что созвал внеочередное заседание парламента на 5 марта для рассмотрения вопроса о выражении недоверия Рябошапке.