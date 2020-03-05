Ученые создали биоматериал для 3D-печати кровеносных сосудов

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Объединив белки, обладающие способностью к самосборке с высокотехнологичным оксидом графена, ученые создали новый материал, который можно использовать в качестве "биочернил" для 3D-печати кровеносных сосудов. Результаты исследования Объединив белки, обладающие способностью к самосборке с высокотехнологичным оксидом графена, ученые создали новый материал, который можно использовать в качестве "биочернил" для 3D-печати кровеносных сосудов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Ученые из Великобритании, США, Италии, Испании и Украины разработали способ 3D-печати трубчатых структур, обладающих свойствами живой сосудистой ткани. В качестве материала авторы использовали новый биоматериал, изготовленный путем самосборки белка с оксидом графена.

"Эта работа открывает возможности для создания биотехнологий, сочетающих 3D-печать и самосборку синтетических и биологических компонентов упорядоченным образом из наноразмерных частиц, — приводятся в пресс-релизе Ноттингемского университета слова руководителя исследования Альваро Мата. — Мы создали микромасштабные капилляроподобные структуры, которые обладают физиологической совместимостью и могут выдерживать кровоток".

Самосборка — это процесс, с помощью которого органические молекулы объединяются в более крупные правильные структуры — своего рода молекулярные строительные блоки, способные расти, размножаться и выполнять определенные функции. Управляя самосборкой белка в присутствии оксида графена, авторы добились того, что белок стал упорядочиваться в соответствии со структурой последнего, образуя с ним устойчивое соединение.

Контролируя смешивание двух компонентов в разных пропорциях, ученые получили пластичный материал, который можно использовать в качестве биочернил для 3D-печати структур со сложной геометрией и разрешением до 10 микрометров.

По словам исследователей, новый материал открывает уникальные возможности в области биотехнологий. В частности, он может быть использован для производства микромасштабных гибких капилляроподобных структур, обладающих всеми необходимыми для кровеносных сосудов биохимическими и механическими свойствами и абсолютно совместимых с человеческими клетками.

"Существует большой интерес к разработке природоподобных материалов и производственных процессов, — говорит первый автор статьи доктор Юаньхао Ву (Yuanhao Wu) из Института биоинженерии Лондонского университета королевы Марии. — Однако возможности создания надежных функциональных материалов и устройств посредством самостоятельной сборки молекулярные компоненты до сих пор были ограничены. Наше исследование представляет собой новый метод интеграции белков с оксидом графена путем самосборки, который может быть легко совмещен с аддитивным производством для производства ключевых частей человеческих тканей и органов в лаборатории".