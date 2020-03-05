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РИА Наука
2020-03-05T14:46+0300
https://ria.ru/20200305/1568196628.html
Ученые создали биоматериал для 3D-печати кровеносных сосудов
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РИА Новости

Ученые создали биоматериал для 3D-печати кровеносных сосудов

14:46 05.03.2020
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© Фото : Professor Alvaro MataПоперечное сечение напечатанной на 3D-принтере трубчатой структуры с встроенными в стенку эндотелиальными клетками (зеленым)
Поперечное сечение напечатанной на 3D-принтере трубчатой структуры с встроенными в стенку эндотелиальными клетками (зеленым)
© Фото : Professor Alvaro Mata
Поперечное сечение напечатанной на 3D-принтере трубчатой структуры с встроенными в стенку эндотелиальными клетками (зеленым)
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Объединив белки, обладающие способностью к самосборке с высокотехнологичным оксидом графена, ученые создали новый материал, который можно использовать в качестве "биочернил" для 3D-печати кровеносных сосудов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.
Ученые из Великобритании, США, Италии, Испании и Украины разработали способ 3D-печати трубчатых структур, обладающих свойствами живой сосудистой ткани. В качестве материала авторы использовали новый биоматериал, изготовленный путем самосборки белка с оксидом графена.
"Эта работа открывает возможности для создания биотехнологий, сочетающих 3D-печать и самосборку синтетических и биологических компонентов упорядоченным образом из наноразмерных частиц, — приводятся в пресс-релизе Ноттингемского университета слова руководителя исследования Альваро Мата. — Мы создали микромасштабные капилляроподобные структуры, которые обладают физиологической совместимостью и могут выдерживать кровоток".
Самосборка — это процесс, с помощью которого органические молекулы объединяются в более крупные правильные структуры — своего рода молекулярные строительные блоки, способные расти, размножаться и выполнять определенные функции. Управляя самосборкой белка в присутствии оксида графена, авторы добились того, что белок стал упорядочиваться в соответствии со структурой последнего, образуя с ним устойчивое соединение.
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Контролируя смешивание двух компонентов в разных пропорциях, ученые получили пластичный материал, который можно использовать в качестве биочернил для 3D-печати структур со сложной геометрией и разрешением до 10 микрометров.
По словам исследователей, новый материал открывает уникальные возможности в области биотехнологий. В частности, он может быть использован для производства микромасштабных гибких капилляроподобных структур, обладающих всеми необходимыми для кровеносных сосудов биохимическими и механическими свойствами и абсолютно совместимых с человеческими клетками.
"Существует большой интерес к разработке природоподобных материалов и производственных процессов, — говорит первый автор статьи доктор Юаньхао Ву (Yuanhao Wu) из Института биоинженерии Лондонского университета королевы Марии. — Однако возможности создания надежных функциональных материалов и устройств посредством самостоятельной сборки молекулярные компоненты до сих пор были ограничены. Наше исследование представляет собой новый метод интеграции белков с оксидом графена путем самосборки, который может быть легко совмещен с аддитивным производством для производства ключевых частей человеческих тканей и органов в лаборатории".
В дальнейшем ученые планируют создать искусственную сосудистую сеть для тестирования лекарственных препаратов, направленных на лечение сердечно-сосудистой недостаточности. Авторы также считают, что предложенный ими инновационный подход может быть использован для разработки широкого спектра решений в области микробиологической инженерии и медицины.
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