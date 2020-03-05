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Власти Дели потребовали закрыть начальные школы из-за коронавируса
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РИА Новости

Власти Дели потребовали закрыть начальные школы из-за коронавируса

14:41 05.03.2020
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© AP Photo / Wong Maye-EКареты скорой помощи в Индии
Кареты скорой помощи в Индии
© AP Photo / Wong Maye-E
Кареты скорой помощи в Индии. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 мар – РИА Новости. Власти Дели рекомендовали закрыть начальные школы и отключить биометрические системы в организациях из-за возможного распространения коронавируса, передает издание ANI.
"В качестве меры предосторожности, чтобы предотвратить возможность распространения COVID-19 среди наших детей, правительство Дели распорядилось немедленно закрыть все начальные школы", - говорится в сообщении издания.
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Руководителям правительственных департаментов, организаций и муниципальных фирм было рекомендовано приостановить использование биометрических систем.
Ранее в четверг министр здравоохранения Индии сообщил, что в стране зарегистрировано 29 случаев заболевания коронавирусом, три человека выздоровели.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.
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Коронавирус COVID-19ВОЗДелиИндияВ мире
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