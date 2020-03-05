Представители бизнеса оценили идею изменения системы оплаты больничных

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости, Вероника Буклей. Представители объединений предпринимателей и бизнес-омбудсмен Борис Титов в целом позитивно восприняли предложение передать оплату больничных, декретов и отпусков от работодателя напрямую в Фонд социального страхования (ФСС), заявив РИА Новости, что предстоит прояснить некоторые детали.

Газета "Известия" в четверг со ссылкой на пресс-службу правительства сообщила, что в России готовится кардинальная реформа системы оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков. Предполагается, что с 2021 года их будет компенсировать ФСС, а не работодатели. Такой законопроект, по данным издания, разрабатывает Минтруд России.

Титов назвал предложение справедливым и счел, что это однозначно позитивный шаг во взаимоотношениях государства и бизнеса. "Сейчас работодатели мало того что выплачивают в ФСС немалые взносы, так у них при оплате больничного возникает ещё и дополнительный финансовый разрыв: сначала заплати сотруднику, и только потом дождись возврата денег из фонда. Предлагаемый порядок гораздо более справедлив", - уверен бизнес-омбудсмен.

По мнению главы организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александра Калинина, предложенные изменения позволят снизить нагрузку на бизнес. "Для бизнеса нагрузки будет меньше. Более того, иногда встречаются злоупотребления, поддельные больничные, потом эти разборки возлагаются на работодателя. А в данном случае всю проверку документов на себя возьмут фонды. Мы не против, мы и так платим взносы в фонды, пусть они этим и занимаются", - считает он.

В то же время член генсовета "Деловой России" Павел Гагарин не уверен, что реформа снизит нагрузку на бизнес. "Всё равно ведь деньги идут от бизнеса, а поступают в ФСС, и оттуда они выплачиваются уже работникам. То есть, на самом деле, государство здесь принимает на себя роль посредника между работодателем и работником, якобы при этом обеспечивая гарантии этих выплат. Поэтому, с точки зрения снижения нагрузки, пока непонятно", - рассуждает собеседник агентства.

"Возможно, прямые выплаты из ФСС будут сбалансированы большими взносами с работодателей, то есть вырастет нагрузка на фонд заработной платы", - предполагает он. Гагарин при этом отметил, что проект органично ложится в общую систему цифровизации и упорядочивания выплат, в том числе и неналоговых платежей, которые берутся с предприятий-работодателей. "Конечно, это должно привести, по крайней мере, к более эффективному взысканию с работодателей всех взносов, которые выплачиваются в связи с начислением и выплатой заработной платы: пенсионных, страховых, медицинских", - ожидает он.