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Умер уральский "маг вуду", повесивший на мосту чучело Порошенко
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РИА Новости

Умер уральский "маг вуду", повесивший на мосту чучело Порошенко

14:41 05.03.2020
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© РИА Новости / Павел ЛисицынЖилые дома в центре города Екатеринбурга
Жилые дома в центре города Екатеринбурга
© РИА Новости / Павел Лисицын
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мар - РИА Новости. Называвший себя "магом вуду" Антон Симаков, который прославился своими скандальными перформансами, в частности, подвесил на мосту чучело тогдашнего президента Украины Петра Порошенко, скончался в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе горздрава.
"Он, правда, умер в 14-й больнице, в терапевтическом отделении", - сказала собеседница агентства в ответ на просьбу подтвердить информацию о смерти Симакова. По ее словам, Симакову стало плохо, он был госпитализирован в клинику, где и скончался.
На странице "мага вуду" в Facebook его друзья делятся воспоминаниями. "Он был очень добрым, бескорыстным, начитанным и умным… В нем нормального было больше, чем во многих. Кто-то сомневается в его магических способностях. И я сомневалась. Но он верил", - написала Марина Симонова.
Симаков прославился своими эксцентричными перфомансами. В ходе одного из них он обезглавил петуха. В другом случае улегся в гроб, из которого показывал неприличные жесты, а затем накрылся крышкой гроба – это было сделано в поддержку участниц группы Pussy Riot. Кроме того, Симаков подвесил на мосту чучело Порошенко, а в ходе другого перформанса прибил тряпичное сердце к берегу городского пруда, призывая в Екатеринбург деньги и удачу.
Александр Габышев
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РоссияПетр ПорошенкоPussy RiotЕкатеринбургОбщество
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