Умер уральский "маг вуду", повесивший на мосту чучело Порошенко

"Он, правда, умер в 14-й больнице, в терапевтическом отделении", - сказала собеседница агентства в ответ на просьбу подтвердить информацию о смерти Симакова. По ее словам, Симакову стало плохо, он был госпитализирован в клинику, где и скончался.

На странице "мага вуду" в Facebook его друзья делятся воспоминаниями. "Он был очень добрым, бескорыстным, начитанным и умным… В нем нормального было больше, чем во многих. Кто-то сомневается в его магических способностях. И я сомневалась. Но он верил", - написала Марина Симонова.