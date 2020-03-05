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Религия и мировоззрение
2020-03-05T14:38+0300
https://ria.ru/20200305/1568195807.html
Учебные заведения, мечети и церкви Вифлеема закрыты из-за коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/125040/21/1250402164_0:349:3019:2047_1036x0_80_0_0_8b3a84498cd4f756c939bbc2ac6dbf0f.jpg
РИА Новости

Учебные заведения, мечети и церкви Вифлеема закрыты из-за коронавируса

14:38 05.03.2020
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© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкХрам Рождества Христова в городе Вифлеем. Серебряная звезда, обозначающая место Рождества Христова
Храм Рождества Христова в городе Вифлеем. Серебряная звезда, обозначающая место Рождества Христова
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
ГАЗА, 5 мар - РИА Новости. Министерство здравоохранения Палестины заявило о необходимости закрыть учебные заведения, мечети и церкви после того, как у четырех человек близ Вифлеема был диагностирован коронавирус.
"Центр лечения наркозависимых в Вифлееме был преобразован для приема пациентов, в случае если у них будет диагностирован коронавирус", - сказано в заявлении минздрава.
"Активирован чрезвычайный план в Вифлееме и Иерихоне, соответственно, все учебные заведения в Вифлееме будут закрыты на 14 дней", - сообщил минздрав.
"Все мечети и церкви в Вифлееме будут закрыты на 14 дней. Приостановить все мероприятия, семинары, конференции и социальные и спортивные мероприятия", - говорится также в заявлении.
Пассажиры в терминале F в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина в Москве
3 марта, 13:49Религия и мировоззрение
РПЦ не давала особых распоряжений из-за коронавируса
Как сообщил РИА Новости представитель канцелярии губернатора Вифлеема Салех Собх, в связи с рекомендацией министерства здравоохранения было объявлено чрезвычайное положение.
"Мы приняли решение закрыть все школы, университеты и учебные заведения, а также все мечети в области. Палестинский совет церквей принял решение закрыть церковь Рождества Христова", - добавил он.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеВифлеемПалестина
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