Учебные заведения, мечети и церкви Вифлеема закрыты из-за коронавируса

ГАЗА, 5 мар - РИА Новости. Министерство здравоохранения Палестины заявило о необходимости закрыть учебные заведения, мечети и церкви после того, как у четырех человек близ Вифлеема был диагностирован коронавирус.
"Центр лечения наркозависимых в Вифлееме был преобразован для приема пациентов, в случае если у них будет диагностирован коронавирус", - сказано в заявлении минздрава.
"Активирован чрезвычайный план в Вифлееме и Иерихоне, соответственно, все учебные заведения в Вифлееме будут закрыты на 14 дней", - сообщил минздрав.
"Все мечети и церкви в Вифлееме будут закрыты на 14 дней. Приостановить все мероприятия, семинары, конференции и социальные и спортивные мероприятия", - говорится также в заявлении.
Как сообщил РИА Новости представитель канцелярии губернатора Вифлеема Салех Собх, в связи с рекомендацией министерства здравоохранения было объявлено чрезвычайное положение.
"Мы приняли решение закрыть все школы, университеты и учебные заведения, а также все мечети в области. Палестинский совет церквей принял решение закрыть церковь Рождества Христова", - добавил он.