Учебные заведения, мечети и церкви Вифлеема закрыты из-за коронавируса

ГАЗА, 5 мар - РИА Новости. Министерство здравоохранения Палестины заявило о необходимости закрыть учебные заведения, мечети и церкви после того, как у четырех человек близ Вифлеема был диагностирован коронавирус.

"Центр лечения наркозависимых в Вифлееме был преобразован для приема пациентов, в случае если у них будет диагностирован коронавирус", - сказано в заявлении минздрава.

"Активирован чрезвычайный план в Вифлееме и Иерихоне, соответственно, все учебные заведения в Вифлееме будут закрыты на 14 дней", - сообщил минздрав.

"Все мечети и церкви в Вифлееме будут закрыты на 14 дней. Приостановить все мероприятия, семинары, конференции и социальные и спортивные мероприятия", - говорится также в заявлении.

Как сообщил РИА Новости представитель канцелярии губернатора Вифлеема Салех Собх, в связи с рекомендацией министерства здравоохранения было объявлено чрезвычайное положение.