Учителя отмечают у детей положительное отношение к цифровым учебникам

МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Почти половина учителей английского языка (49%) отмечают у детей положительное отношение к цифровым учебникам.

Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Skyeng, которая совместно с группой компаний "Просвещение" внедряет модель цифровой образовательной среды в программы основного образования с помощью цифрового учебно-методического комплекса (УМК) для изучения английского языка в интерактивном режиме.

Как сообщает "Просвещение", Skyeng провели анонимный опрос школьных учителей о том, с какими сложностями в своей работе они встречаются чаще всего и какие инструменты геймификации используют. В исследовании приняли участие 400 респондентов.

Самым популярным (63%) инструментом геймификации для повышения мотивации и удержания внимания школьников во время урока стали соревнования. На втором месте (22%) – сюжетность и виртуальные персонажи. Каждый пятый преподаватель английского прибегает к открытию новых элементов – например, навыков, которые (по аналогии с компьютерными играми) приобретаются учениками по мере того, как они продвигаются в процессе обучения. 18% опрошенных не используют инструменты геймификации в своей работе с детьми.

"Цифровизация образования – это закономерный ответ на требования изменяющегося мира и, как мы видим из исследования, большинство педагогов активно применяют в работе цифровые инструменты", - заявила директор по стратегии Skyeng Education System (Skyes) Дарья Гриц.

По ее словам, в основном это игровые элементы – викторины и значки достижений, тем не менее учителя постепенно переходят к цифровым образовательным средам и цифровым учебно-методическим комплексам и получают положительный отклик со стороны детей. Сегодня к платформе подключены уже более 200 тысяч учеников.

"Примечательно, что 47% респондентов отметили, что их ученики относятся к цифровым учебникам нейтрально. Это неудивительно, ведь для детей digital-поколения цифровые инструменты – это норма. Я убеждена, что полученные результаты можно экстраполировать на учителей в целом, не только на учителей английского", - сообщила Гриц.