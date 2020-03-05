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Минздрав заявил о дефиците управленцев в сфере здравоохранения
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РИА Новости

Минздрав заявил о дефиците управленцев в сфере здравоохранения

14:30 05.03.2020
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© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкКоридор больницы
Коридор больницы
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в фотобанк
Коридор больницы. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Управленческих кадров в сфере здравоохранения не хватает во всех субъектах России, заявила первый заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева.
В четверг состоялось подведение итогов финала специализации "Здравоохранение" конкурса управленцев "Лидеры России 2020".
"Действительно, управленческих кадров не хватает в любом субъекте РФ", - сказала Яковлева журналистам.
Она отметила, что не хватает главных врачей поликлиник и больниц, руководителей региональных министерств здравоохранения. Конкурс "Лидеры России" должен помочь решить эту проблему, уточнила Яковлева.
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"Как мы можем сделать модернизацию (первичного звена здравоохранения)?.. Без лидера, без управленца, который правильно может оценить обстановку, принять правильные управленческие решения, повести за собой? Таких лидеров нам не хватает", - пояснила она.
По ее словам, Минздрав готов предоставить победителям конкурса "Лидеры России" возможности проявить себя.
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РоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Татьяна ЯковлеваОбщество
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