Минздрав заявил о дефиците управленцев в сфере здравоохранения

"Действительно, управленческих кадров не хватает в любом субъекте РФ", - сказала Яковлева журналистам.

Она отметила, что не хватает главных врачей поликлиник и больниц, руководителей региональных министерств здравоохранения. Конкурс "Лидеры России" должен помочь решить эту проблему, уточнила Яковлева.

"Как мы можем сделать модернизацию (первичного звена здравоохранения)?.. Без лидера, без управленца, который правильно может оценить обстановку, принять правильные управленческие решения, повести за собой? Таких лидеров нам не хватает", - пояснила она.