Минздрав заявил о дефиците управленцев в сфере здравоохранения

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Управленческих кадров в сфере здравоохранения не хватает во всех субъектах России, заявила первый заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева.
В четверг состоялось подведение итогов финала специализации "Здравоохранение" конкурса управленцев "Лидеры России 2020".
"Действительно, управленческих кадров не хватает в любом субъекте РФ", - сказала Яковлева журналистам.
Она отметила, что не хватает главных врачей поликлиник и больниц, руководителей региональных министерств здравоохранения. Конкурс "Лидеры России" должен помочь решить эту проблему, уточнила Яковлева.
27 февраля, 14:20Минздрав объяснил, почему в части медучреждений нет водопровода
"Как мы можем сделать модернизацию (первичного звена здравоохранения)?.. Без лидера, без управленца, который правильно может оценить обстановку, принять правильные управленческие решения, повести за собой? Таких лидеров нам не хватает", - пояснила она.
По ее словам, Минздрав готов предоставить победителям конкурса "Лидеры России" возможности проявить себя.