Новое правительство Украины провело первое заседание

КИЕВ, 5 мар – РИА Новости. Новоизбранный кабинет министров Украины под руководством премьер-министра Дениса Шмыгаля провел первое заседание, сообщило в четверг издание "Украинская правда" со ссылкой на источник среди членов нового кабмина.
Верховная рада Украины в среду на внеочередном заседании назначила нового премьера и обновила состав правительства. Парламент удовлетворил заявление об отставке премьера Алексея Гончарука. Его место занял бывший вице-премьер по вопросам развития общин и территорий Шмыгаль.
"Утром 5 марта новоизбранный кабинет министров Дениса Шмыгаля провел первое заседание", - говорится в сообщении издания.
По данным СМИ, на заседании рассматривали организационные вопросы работы нового кабмина. Кроме того, обсудили вопрос коронавируса.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 3012, излечились более 52 тысяч. По последним данным ВОЗ, число зараженных за пределами КНР превысило 12,5 тысячи в 76 странах, скончались 214 человек.