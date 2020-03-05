Новое правительство Украины провело первое заседание

Верховная рада Украины в среду на внеочередном заседании назначила нового премьера и обновила состав правительства. Парламент удовлетворил заявление об отставке премьера Алексея Гончарука. Его место занял бывший вице-премьер по вопросам развития общин и территорий Шмыгаль.

"Утром 5 марта новоизбранный кабинет министров Дениса Шмыгаля провел первое заседание", - говорится в сообщении издания.

По данным СМИ, на заседании рассматривали организационные вопросы работы нового кабмина. Кроме того, обсудили вопрос коронавируса.

Во вторник Минздрав Украины заявил о первом в стране случае заболевания коронавирусом нового типа. Он был зафиксирован в Черновицкой области у мужчины, который вернулся из Италии. Семья зараженного "самоизолировалась", а через два дня у мужчины появились симптомы коронавируса. Он обратился к семейному врачу и выполнял рекомендации до появления симптомов, требовавших лечения в инфекционной больнице.