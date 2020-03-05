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Новое правительство Украины провело первое заседание
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РИА Новости

Новое правительство Украины провело первое заседание

14:29 05.03.2020
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© РИА Новости / СтрингерЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 5 мар – РИА Новости. Новоизбранный кабинет министров Украины под руководством премьер-министра Дениса Шмыгаля провел первое заседание, сообщило в четверг издание "Украинская правда" со ссылкой на источник среди членов нового кабмина.
Верховная рада Украины в среду на внеочередном заседании назначила нового премьера и обновила состав правительства. Парламент удовлетворил заявление об отставке премьера Алексея Гончарука. Его место занял бывший вице-премьер по вопросам развития общин и территорий Шмыгаль.
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"Утром 5 марта новоизбранный кабинет министров Дениса Шмыгаля провел первое заседание", - говорится в сообщении издания.
По данным СМИ, на заседании рассматривали организационные вопросы работы нового кабмина. Кроме того, обсудили вопрос коронавируса.
Во вторник Минздрав Украины заявил о первом в стране случае заболевания коронавирусом нового типа. Он был зафиксирован в Черновицкой области у мужчины, который вернулся из Италии. Семья зараженного "самоизолировалась", а через два дня у мужчины появились симптомы коронавируса. Он обратился к семейному врачу и выполнял рекомендации до появления симптомов, требовавших лечения в инфекционной больнице.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 3012, излечились более 52 тысяч. По последним данным ВОЗ, число зараженных за пределами КНР превысило 12,5 тысячи в 76 странах, скончались 214 человек.
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