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Туризм
2020-03-05T14:33+0300
https://ria.ru/20200305/1568194694.html
Стало известно, кого не пустят на борта круизных лайнеров
https://cdn21.img.ria.ru/images/155885/46/1558854630_0:45:3072:1772_1036x0_80_0_0_b9ffdfe2e11dbaaaf20a68a30c62a63d.jpg
РИА Новости

Стало известно, кого не пустят на борта круизных лайнеров

14:33 05.03.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГигантский круизный лайнер Quantum of the Seas прибыл в порт Владивостока
Гигантский круизный лайнер Quantum of the Seas прибыл в порт Владивостока
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Международная Ассоциация круизных линий (CLIA), в которую входит подавляющее большинство круизных компаний мира, объявила о введении в действие новых правил скрининга пассажиров и посадки на борт в связи с ситуацией с распространением коронавируса, сообщает АТОР.
Так, все круизные компании-члены CLIA обязаны отказывать в посадке всем пассажирам, которые в течение 14 дней до поездки были, прибыли или следовали транзитом через аэропорты в Южной Кореи, Иране, Китае (включая Гонконг и Макао) или побывали в любом из муниципалитетов Италии, закрытых на карантин распоряжениями правительства этой страны. А также людям, контактировавшим с заболевшими коронавирусом.
Также туристам, которые посещали страны, перечисленные в документе Центра по контролю и предотвращению заболеваний правительства США Coronavirus Disease 2019 Information for Travel (на 5 марта включает Иран, Китай, Японию, Южную Корею и Италию), необходимо делать скрининг. Как и всем, кто может подозреваться в наличии симптомов коронавируса COVID-19.
"Внедрение всех этих мер демонстрирует уникальную возможность круизной индустрии быстро реагировать на быстро меняющиеся обстоятельства", — подчеркнул в своем заявлении Келли Крейгхэд, президент и исполнительный директор CLIA.
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ТуризмКоронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмЮжная КореяЯпония
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