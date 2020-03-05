Стало известно, кого не пустят на борта круизных лайнеров

Так, все круизные компании-члены CLIA обязаны отказывать в посадке всем пассажирам, которые в течение 14 дней до поездки были, прибыли или следовали транзитом через аэропорты в Южной Кореи, Иране, Китае (включая Гонконг и Макао) или побывали в любом из муниципалитетов Италии, закрытых на карантин распоряжениями правительства этой страны. А также людям, контактировавшим с заболевшими коронавирусом.