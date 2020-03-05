Девочку, пропавшую в Костромской области, нашли живой

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Восьмилетняя девочка, пропавшая по дороге из школы в городе Нея Костромской области, найдена живой, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее сообщалось, что 4 марта восьмилетняя девочка не вернулась домой после школы. Ребенка искали полицейские, добровольцы отряда "Лиза Алерт" и местные жители. По данному факту следователи даже возбудили уголовное дело по статье "Убийство".
"В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции найдена живой восьмилетняя дочка полицейского, пропавшая минувшим вечером в городе Нея Костромской области", - заявила Волк журналистам.