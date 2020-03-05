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Девочку, пропавшую в Костромской области, нашли живой
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РИА Новости

Девочку, пропавшую в Костромской области, нашли живой

14:28 05.03.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Восьмилетняя девочка, пропавшая по дороге из школы в городе Нея Костромской области, найдена живой, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее сообщалось, что 4 марта восьмилетняя девочка не вернулась домой после школы. Ребенка искали полицейские, добровольцы отряда "Лиза Алерт" и местные жители. По данному факту следователи даже возбудили уголовное дело по статье "Убийство".
"В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции найдена живой восьмилетняя дочка полицейского, пропавшая минувшим вечером в городе Нея Костромской области", - заявила Волк журналистам.
Сотрудник полиции
3 марта, 17:15
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РоссияИрина ВолкКостромская областьПроисшествия
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