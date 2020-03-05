Девочку, пропавшую в Костромской области, нашли живой

Ранее сообщалось, что 4 марта восьмилетняя девочка не вернулась домой после школы. Ребенка искали полицейские, добровольцы отряда "Лиза Алерт" и местные жители. По данному факту следователи даже возбудили уголовное дело по статье "Убийство".