Бывший замглавы Минэкономразвития Шипов перейдет на работу в "Уралхим"

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Савва Шипов , который ранее занимал должность статс-секретаря - замглавы Минэкономразвития, переходит в компанию "Уралхим" на должность заместителя гендиректора, сообщил РИА Новости представитель "Уралхима"

Распоряжение правительства об освобождении чиновника с должности замминистра было опубликовано в четверг. По словам представителя "Уралхима", функционал Шипова на посту заместителя гендиректора пока не определен.

"Сейчас оформляются документы, официально информация о назначении появится скоро", - сказал собеседник агентства.