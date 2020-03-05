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Бывший замглавы Минэкономразвития Шипов перейдет на работу в "Уралхим"
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РИА Новости

Бывший замглавы Минэкономразвития Шипов перейдет на работу в "Уралхим"

14:25 05.03.2020 (обновлено: 14:30 05.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтенд компании "Уралхим" на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Стенд компании Уралхим на Петербургском международном экономическом форуме-2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Стенд компании "Уралхим" на Петербургском международном экономическом форуме-2019. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Савва Шипов, который ранее занимал должность статс-секретаря - замглавы Минэкономразвития, переходит в компанию "Уралхим" на должность заместителя гендиректора, сообщил РИА Новости представитель "Уралхима".
Распоряжение правительства об освобождении чиновника с должности замминистра было опубликовано в четверг. По словам представителя "Уралхима", функционал Шипова на посту заместителя гендиректора пока не определен.
"Сейчас оформляются документы, официально информация о назначении появится скоро", - сказал собеседник агентства.
Шипов был назначен замминистра экономического развития в июне 2016 года, с июля 2019 года он стал также статс-секретарем. В 2011-2016 годах он работал руководителем Росаккредитации.
Вывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации на улице 1-я Тверская-Ямская
Вчера, 14:07
Савву Шипова освободили от должности замглавы Минэкономразвития
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Савва ШиповУралхимЭкономика
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