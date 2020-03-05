Бывший замглавы Минэкономразвития Шипов перейдет на работу в "Уралхим"

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Савва Шипов, который ранее занимал должность статс-секретаря - замглавы Минэкономразвития, переходит в компанию "Уралхим" на должность заместителя гендиректора, сообщил РИА Новости представитель "Уралхима".
Распоряжение правительства об освобождении чиновника с должности замминистра было опубликовано в четверг. По словам представителя "Уралхима", функционал Шипова на посту заместителя гендиректора пока не определен.
"Сейчас оформляются документы, официально информация о назначении появится скоро", - сказал собеседник агентства.
Шипов был назначен замминистра экономического развития в июне 2016 года, с июля 2019 года он стал также статс-секретарем. В 2011-2016 годах он работал руководителем Росаккредитации.