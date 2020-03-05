В Липецкой области в ДТП с грузовиком погибли три человека

ДТП в Задонском районе Липецкой области

© Фото : пресс-служба Главного управления МЧС России по Липецкой области

ДТП в Задонском районе Липецкой области

© Фото : пресс-служба Главного управления МЧС России по Липецкой области

© Фото : пресс-служба Главного управления МЧС России по Липецкой области ДТП в Задонском районе Липецкой области

ВОРОНЕЖ, 5 мар - РИА Новости. Три человека погибли и двое пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Три человека погибли и двое пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Липецкой области , сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Авария произошла около 13.00 мск на 257-м километре трассы Орел-Тамбов в Задонском районе.

"Произошло лобовое столкновение LADA Largus и грузовика "ГАЗон". В легковом автомобиле погибли три человека, пассажиры, водитель получил травмы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, также пострадал водитель грузовика.