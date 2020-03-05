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В Липецкой области в ДТП с грузовиком погибли три человека
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РИА Новости

В Липецкой области в ДТП с грузовиком погибли три человека

14:23 05.03.2020 (обновлено: 15:47 05.03.2020)
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© Фото : пресс-служба Главного управления МЧС России по Липецкой областиДТП в Задонском районе Липецкой области
ДТП в Задонском районе Липецкой области
© Фото : пресс-служба Главного управления МЧС России по Липецкой области
ДТП в Задонском районе Липецкой области
ВОРОНЕЖ, 5 мар - РИА Новости. Три человека погибли и двое пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Липецкой области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Авария произошла около 13.00 мск на 257-м километре трассы Орел-Тамбов в Задонском районе.
"Произошло лобовое столкновение LADA Largus и грузовика "ГАЗон". В легковом автомобиле погибли три человека, пассажиры, водитель получил травмы", - сказал собеседник агентства.
По его словам, также пострадал водитель грузовика.
Представитель управления МВД по региону сообщил РИА Новости, что движение на данном участке трассы затруднено.
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