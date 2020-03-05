Эксперт предсказал спад эпидемии COVID-19 в Ухане

ПЕКИН, 5 мар – РИА Новости. Рост числа новых случаев заражения Рост числа новых случаев заражения COVID-19 почти во всех регионах Китая к концу февраля удалось свести к нулю, есть надежда, что в Ухане этого удастся достигнуть уже к концу марта, считает член Академии инженерных наук Китая, ректор Тяньцзиньского университета традиционной китайской медицины Чжан Боли.

"Мы проанализировали данные об изменениях эпидемической ситуации, и если исходить из текущей ситуации, то к концу февраля во всех регионах страны, за исключением провинции Хубэй, преимущественно удалось свести к нулю появление новых случаев заражения", - заявил Чжан Боли в интервью изданию "Жэньминь жибао".

По его словам, ученые считают, что к середине марта и в провинции Хубэй, за исключением города Ухань, также получится свести к нулю число новых случаев инфицирования, "есть надежда, что в Ухане этого удастся добиться к концу марта".

При этом он добавил, что говорить о каком-то абсолютном и окончательном нуле данного статистического показателя неправильно, так как отдельные случаи заражения все равно будут регистрироваться.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.