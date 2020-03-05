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Эксперт предсказал спад эпидемии COVID-19 в Ухане
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РИА Новости

Эксперт предсказал спад эпидемии COVID-19 в Ухане

14:18 05.03.2020 (обновлено: 14:23 05.03.2020)
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© AP Photo / Arek RatajУлица города Ухань в китайской провинции Хубэй
Улица города Ухань в китайской провинции Хубэй
© AP Photo / Arek Rataj
Улица города Ухань в китайской провинции Хубэй. Архивное фото
ПЕКИН, 5 мар – РИА Новости. Рост числа новых случаев заражения COVID-19 почти во всех регионах Китая к концу февраля удалось свести к нулю, есть надежда, что в Ухане этого удастся достигнуть уже к концу марта, считает член Академии инженерных наук Китая, ректор Тяньцзиньского университета традиционной китайской медицины Чжан Боли.
"Мы проанализировали данные об изменениях эпидемической ситуации, и если исходить из текущей ситуации, то к концу февраля во всех регионах страны, за исключением провинции Хубэй, преимущественно удалось свести к нулю появление новых случаев заражения", - заявил Чжан Боли в интервью изданию "Жэньминь жибао".
По его словам, ученые считают, что к середине марта и в провинции Хубэй, за исключением города Ухань, также получится свести к нулю число новых случаев инфицирования, "есть надежда, что в Ухане этого удастся добиться к концу марта".
При этом он добавил, что говорить о каком-то абсолютном и окончательном нуле данного статистического показателя неправильно, так как отдельные случаи заражения все равно будут регистрироваться.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 3012, излечились более 52 тысяч. По последним данным ВОЗ, число зараженных за пределами КНР превысило 12,5 тысячи в 76 странах, скончались 214 человек.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКитайУханьВ мире
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