National Interest рассказал о "кошмаре" для ВМС США

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Каждый российский надводный корабль вооружен гиперзвуковыми противокорабельными ракетами, и это кошмарный сценарий, о котором Каждый российский надводный корабль вооружен гиперзвуковыми противокорабельными ракетами, и это кошмарный сценарий, о котором ВМС США предпочли бы не думать, пишет эксперт американского издания National Interest Майкл Пек.

Дальность действия ракеты "Циркон" составляет тысячу километров, а скорость полета — восемь-девять Махов, что выше, чем у американских ракет "Гарпун" и российских Р-800 "Оникс".

Пек отметил серьезность угрозы. Великобритания , по его словам, опасается, что противоракетная оборона ее новых авианосцев не сможет остановить российские "Цирконы".

Эксперт также напомнил, что Россия и СССР никогда не пытались конкурировать с США по количеству больших кораблей. Россия сейчас имеет около 30 эсминцев и фрегатов, 50 корветов и 30 малых ракетных катеров со сверхзвуковыми или дозвуковыми противокорабельными и зенитными ракетами.

"Вооружение этих кораблей таким гиперзвуковым оружием, как "Циркон", в теории позволит 500-тонному ракетному катеру класса "Тарантул" потопить большой американский крейсер или даже авианосец", — считает Пек.

Однако у "Циркона", как отмечается в статье, есть "детские болезни", на устранение которых потребуется несколько лет. Кроме того, ракетный катер не сможет действовать в одиночку, ему понадобится поддержка самолета или еще одного судна.