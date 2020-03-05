National Interest рассказал о "кошмаре" для ВМС США

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Каждый российский надводный корабль вооружен гиперзвуковыми противокорабельными ракетами, и это кошмарный сценарий, о котором ВМС США предпочли бы не думать, пишет эксперт американского издания National Interest Майкл Пек.
Он напомнил, что в январе Россия провела первый запуск ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков". Кроме того, в декабре глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил, что все российские военные корабли будут способны применять гиперзвуковое вооружение.
Дальность действия ракеты "Циркон" составляет тысячу километров, а скорость полета — восемь-девять Махов, что выше, чем у американских ракет "Гарпун" и российских Р-800 "Оникс".
Пек отметил серьезность угрозы. Великобритания, по его словам, опасается, что противоракетная оборона ее новых авианосцев не сможет остановить российские "Цирконы".
Эксперт также напомнил, что Россия и СССР никогда не пытались конкурировать с США по количеству больших кораблей. Россия сейчас имеет около 30 эсминцев и фрегатов, 50 корветов и 30 малых ракетных катеров со сверхзвуковыми или дозвуковыми противокорабельными и зенитными ракетами.
"Вооружение этих кораблей таким гиперзвуковым оружием, как "Циркон", в теории позволит 500-тонному ракетному катеру класса "Тарантул" потопить большой американский крейсер или даже авианосец", — считает Пек.
Однако у "Циркона", как отмечается в статье, есть "детские болезни", на устранение которых потребуется несколько лет. Кроме того, ракетный катер не сможет действовать в одиночку, ему понадобится поддержка самолета или еще одного судна.
Пек уверен, что применение малых ракетных катеров в Северной Атлантике не принесет ощутимого результата. При этом возможности российских кораблей с "Цирконами" в зонах действия собственных воздушных и наземных радаров, напротив, будут огромными.
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