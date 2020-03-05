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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-05T14:22+0300
https://ria.ru/20200305/1568193625.html
О местонахождении турецких военных в Сирии никто не знал, заявил Путин
https://cdn24.img.ria.ru/images/155959/94/1559599447_0:12:2950:1671_1036x0_80_0_0_c2d9a0ad3d4a8c61f9874cca1e3b6eea.jpg
РИА Новости

О местонахождении турецких военных в Сирии никто не знал, заявил Путин

14:11 05.03.2020 (обновлено: 14:22 05.03.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом выразил соболезнования по поводу гибели военнослужащих Турции в Сирии, заявив, что никто не знал об их местонахождении.
В четверг в Москве проходят переговоры Путина и Эрдогана в связи с обострением в сирийской провинции Идлиб.
"В начале нашей встречи я хочу еще раз выразить свои искренние соболезнования по поводу гибели ваших военнослужащих в Сирии. Гибель людей - это всегда большая трагедия", - сказал Путин.
"К сожалению, как я уже говорил в телефонном разговоре, никто, и в том числе сирийские военнослужащие, не знали о месте их нахождения", - добавил российский президент.
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Обострение ситуации в ИдлибеВладимир ПутинТурцияСирияВ мире
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