О местонахождении турецких военных в Сирии никто не знал, заявил Путин

"В начале нашей встречи я хочу еще раз выразить свои искренние соболезнования по поводу гибели ваших военнослужащих в Сирии. Гибель людей - это всегда большая трагедия", - сказал Путин.

"К сожалению, как я уже говорил в телефонном разговоре, никто, и в том числе сирийские военнослужащие, не знали о месте их нахождения", - добавил российский президент.