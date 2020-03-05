О местонахождении турецких военных в Сирии никто не знал, заявил Путин

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом выразил соболезнования по поводу гибели военнослужащих Турции в Сирии, заявив, что никто не знал об их местонахождении.
В четверг в Москве проходят переговоры Путина и Эрдогана в связи с обострением в сирийской провинции Идлиб.
"В начале нашей встречи я хочу еще раз выразить свои искренние соболезнования по поводу гибели ваших военнослужащих в Сирии. Гибель людей - это всегда большая трагедия", - сказал Путин.
"К сожалению, как я уже говорил в телефонном разговоре, никто, и в том числе сирийские военнослужащие, не знали о месте их нахождения", - добавил российский президент.