Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-05T14:07+0300
https://ria.ru/20200305/1568193269.html
Почти 83 тысячи жителей ДНР получили российское гражданство
https://cdn24.img.ria.ru/images/155344/43/1553444343_0:361:3000:2048_1036x0_80_0_0_a671f5de60c0f3d6014f3db64a4da7b4.jpg
РИА Новости

Почти 83 тысячи жителей ДНР получили российское гражданство

14:07 05.03.2020
766
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПаспорта граждан ДНР и РФ
Паспорта граждан ДНР и РФ
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Паспорта граждан России получили почти 83 тысячи жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщили в четверг РИА Новости в миграционной службе МВД ДНР.
"На данный момент паспорта РФ получили почти 83 тысячи жителей Донецкой народной республики", - сказал представитель миграционной службы ДНР.
Президент РФ Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Первые паспорта РФ по упрощенной схеме жители ЛНР и ДНР получили 14 июня.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
Вчера, 13:56
В ДНР не стали прогнозировать решение суда по MH17
2710022
Обсудить 0
РоссияСитуация в ДНР и ЛНРМВД ДНРДонецкая Народная РеспубликаВ мире
Рекомендуем
ЛНР
Суд приговорил жительницу ЛНР к 12 годам тюрьмы за госизмену
Служащий народной милиции Донецкой народной республики с автоматом в окопе
Генпрокуратура ДНР квалифицировала обстрел Докучаевска ВСУ как теракт
Выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР
Более 85 тысяч жителей ЛНР получили российские паспорта
Военный в Донбассе
В ДНР заявили, что сбили беспилотник украинских силовиков в Донбассе
Автомобиль Красного Креста в Донбассе
Красный Крест направил на Донбасс два грузовика с гуманитарной помощью
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде
Глава МИД Швеции ознакомилась с работой КПП в Донбассе
Ополченцы ЛНР
В ЛНР заявили о четырех обстрелах со стороны украинских силовиков
Железнодорожная станция в Донецкой области
Минэкономразвития объявило о победе в споре о вагонах с Украиной
Встреча членов Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь с делегацией Совета Федерации РФ в Минске. 5 марта 2020
Матвиенко призвала сохранить все, что связывает Россию и Белоруссию
Мигранты на турецко-греческой границе
Турция привлекла спецназ, чтобы помешать выдворению беженцев из Греции
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Песков рассказал о переговорах Путина и Эрдогана
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы с журналистами
Эрдоган назвал развитие отношений России и Турции основной задачей
Глава Чешской Республики Милош Земан на Российско-чешском деловом форуме в Екатеринбурге. 24 ноября 2017
Президент Чехии заявил о бессмысленности антироссийских санкций
Виктор Медведчук
Медведчук оценил намерение Киева провести обмен пленными в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
В ДНР отвергли обвинения Киева в обстреле населенного пункта
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:37В МВД рассказали, что делать в случае атаки кибермошенников
03:35В Дрездене рассказали об идее экспонирования "Сикстинской Мадонны"
03:31Ветеран СВР рассказала, что потребуется от девушек в разведке
03:27The Weekend представил в Сети короткометражный фильм After hours
03:22Московский зоопарк запустит акцию "8 марта в леопарде"
03:20Минтранс рассказал, можно ли заходить с детскими колясками в метро
03:10В ГД обеспокоены продажей в России "амулетов от коронавируса"
03:05Утопившая своих детей женщина на Камчатке была в депрессии
03:04Борисенко может полететь на МКС на новом американском корабле
03:01Прокурор Мехико опроверг информацию о льве, убившем человека
02:39В Израиле закрыли въезд и выезд из Вифлеема из-за коронавируса
02:35Ростуризм призвал турфирмы предлагать альтернативы посещению Хоккайдо
02:27Неверов считает необходимым обсуждение поправок в Конституцию
02:23Госдеп поднял уровень опасности поездок на Гаити до максимального
02:20Новый премьер Украины пообещал провести индексацию пенсий
02:02В РВИО высоко оценили проведение Балатонской оборонительной операции
02:00Священник рассказал, как отметить 8 марта и не нарушить пост
01:57США ждут, что договоренности РФ и Турции по Идлибу помогут деэскалации
01:54Новый премьер Украины выступил за возобновление подачи воды в Крым
01:47На вставшем на карантин в США лайнере находятся четверо россиян
Лента новостейМолния