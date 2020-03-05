Почти 83 тысячи жителей ДНР получили российское гражданство

ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Паспорта граждан Паспорта граждан России получили почти 83 тысячи жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики , сообщили в четверг РИА Новости в миграционной службе МВД ДНР.

"На данный момент паспорта РФ получили почти 83 тысячи жителей Донецкой народной республики", - сказал представитель миграционной службы ДНР.

Президент РФ Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Первые паспорта РФ по упрощенной схеме жители ЛНР и ДНР получили 14 июня.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.