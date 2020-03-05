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На Корсике выявили три случая заражения новым коронавирусом
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РИА Новости

На Корсике выявили три случая заражения новым коронавирусом

14:05 05.03.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкБокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории
Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Медики выявили три первых случая заражения новым коронавирусом на французском острове Корсика, сообщает региональное агентство по здравоохранению (ARS).
По последним данным, число заразившихся коронавирусом во Франции составляет 285 человек.
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"Отделение Ars сегодня подтвердило заражение COVID-19 на Корсике у трех человек…Их состояние не свидетельствует о тяжелом протекании болезни", - говорится в заявлении, которое в Twitter разместила префектура департамента Верхняя Корсика.
Отмечается, что все трое находятся в изоляции в больнице коммуны Аяччо.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 3012, излечились более 52 тысяч. По последним данным ВОЗ, число зараженных за пределами КНР превысило 12,5 тысячи в 76 странах, скончались 214 человек.
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