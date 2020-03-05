На Корсике выявили три случая заражения новым коронавирусом

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Медики выявили три первых случая заражения новым коронавирусом на французском острове Медики выявили три первых случая заражения новым коронавирусом на французском острове Корсика , сообщает региональное агентство по здравоохранению (ARS).

По последним данным, число заразившихся коронавирусом во Франции составляет 285 человек.

"Отделение Ars сегодня подтвердило заражение COVID-19 на Корсике у трех человек…Их состояние не свидетельствует о тяжелом протекании болезни", - говорится в заявлении, которое в Twitter разместила префектура департамента Верхняя Корсика.

Отмечается, что все трое находятся в изоляции в больнице коммуны Аяччо.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.