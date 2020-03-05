Министр нефти Ирана оценил влияние коронавируса на спрос на нефть

ВЕНА, 5 мар - РИА Новости. Министр нефти Ирана Министр нефти Ирана Бижан Зангане в преддверии заседания стран ОПЕК оценил влияние коронавируса на глобальный спрос на нефть как нормальное.

"Нет, оно в целом нормальное", - сказал он журналистам в ответ на вопрос, удивлён ли он влиянием эпидемии коронавируса на мировой спрос на нефть.

ОПЕК в своём февральском докладе снизила из-за коронавируса прогноз по росту спроса на нефть в мире на 2020 год на 230 тысяч баррелей в сутки, до 0,99 миллиона баррелей в день.

Страны ОПЕК+ на текущей неделе решают судьбу соглашения о сокращении добычи нефти в условиях вспышки коронавируса. Так, ранее источник РИА Новости в одной из делегаций сообщал, что министерский мониторинговый комитет на встрече в среду обсуждал варианты усиления сокращения добычи нефти на величину вплоть до 1,5 миллиона баррелей в сутки, чтобы поддержать рынок. Наиболее активно за углубление сокращения выступает Саудовская Аравия. При этом Россия выступила против дополнительного сокращения добычи на второй квартал, предложив просто продлить сделку на период после июня, сообщал собеседник агентства.

Серия встреч альянса, однако, еще не закончена: 5 марта проходит заседание стран ОПЕК, а 6 марта состоится встреча всех стран ОПЕК+.

Коронавирус и связанные с ним карантинные меры представляют риски для многих сфер экономики – туризма, торговли, авиаперевозок, в том числе, ситуация может негативно сказаться на спросе на нефть.