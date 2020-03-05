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2020-03-05T14:04+0300
https://ria.ru/20200305/1568193094.html
Министр нефти Ирана оценил влияние коронавируса на спрос на нефть
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РИА Новости

Министр нефти Ирана оценил влияние коронавируса на спрос на нефть

14:04 05.03.2020
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© REUTERS / WANA NEWS AGENCYДезинфекция мечети в городе Мешхед
Дезинфекция мечети в городе Мешхед
© REUTERS / WANA NEWS AGENCY
Дезинфекция мечети в городе Мешхед. Архивное фото
ВЕНА, 5 мар - РИА Новости. Министр нефти Ирана Бижан Зангане в преддверии заседания стран ОПЕК оценил влияние коронавируса на глобальный спрос на нефть как нормальное.
"Нет, оно в целом нормальное", - сказал он журналистам в ответ на вопрос, удивлён ли он влиянием эпидемии коронавируса на мировой спрос на нефть.
Главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева на встрече министров финансов и председателей Центробанков G20. 19 апреля 2018
4 марта, 17:58
Глава МВФ рассказала о влиянии коронавируса на рост мировой экономики
ОПЕК в своём февральском докладе снизила из-за коронавируса прогноз по росту спроса на нефть в мире на 2020 год на 230 тысяч баррелей в сутки, до 0,99 миллиона баррелей в день.
Страны ОПЕК+ на текущей неделе решают судьбу соглашения о сокращении добычи нефти в условиях вспышки коронавируса. Так, ранее источник РИА Новости в одной из делегаций сообщал, что министерский мониторинговый комитет на встрече в среду обсуждал варианты усиления сокращения добычи нефти на величину вплоть до 1,5 миллиона баррелей в сутки, чтобы поддержать рынок. Наиболее активно за углубление сокращения выступает Саудовская Аравия. При этом Россия выступила против дополнительного сокращения добычи на второй квартал, предложив просто продлить сделку на период после июня, сообщал собеседник агентства.
Серия встреч альянса, однако, еще не закончена: 5 марта проходит заседание стран ОПЕК, а 6 марта состоится встреча всех стран ОПЕК+.
Коронавирус и связанные с ним карантинные меры представляют риски для многих сфер экономики – туризма, торговли, авиаперевозок, в том числе, ситуация может негативно сказаться на спросе на нефть.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 3012, излечились более 52 тысяч. По последним данным ВОЗ, число зараженных за пределами КНР превысило 12,5 тысячи в 76 странах, скончались 214 человек.
Штаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене
Вчера, 13:21
ОПЕК начала обсуждать в Вене "тайную" рекомендацию по сделке ОПЕК+
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Коронавирус COVID-19Бижан ЗанганеОПЕКУханьЭкономика
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