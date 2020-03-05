Сторчак покинул пост замминистра финансов

Как указывается в документе, Сторчак освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

Новым замом главы Минфина накануне стал Тимур Максимов, который до того был заместителем министра экономического развития.

Сергей Сторчак родился в июне 1954 года в Житомирской области Украины. В июне 2019-го ему исполнилось 65 лет — это предельный возраст пребывания на государственной службе. Для заместителя министра этот срок могут продлить по решению главы правительства, что и сделал премьер-министр Дмитрий Медведев летом прошлого года.

В Минфин Сторчак пришел в 1994 году и тогда занял должность заместителя руководителя департамента иностранных кредитов. В 1998-м перешел во Внешэкономбанк, где был заместителем председателя, а в 2004 году вернулся в Министерство финансов, возглавив департамент международных финансовых отношений, государственного долга и государственных финансовых активов. На этой должности Сторчак курировал международные финансовые отношения, долговую политику, отвечал за взаимодействие с международными институтами и интеграцию на пространстве СНГ и ЕАЭС.

Пост заместителя министра он сохранил и в 2007 году, когда его задержали по делу о покушении на крупное хищение. Кроме того, ему вменяли создание группировки с целью хищения денег из бюджета при урегулировании долга Алжира перед Россией на 43,4 миллиона долларов.