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2020-03-05T16:18+0300
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Сторчак покинул пост замминистра финансов
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РИА Новости

Сторчак покинул пост замминистра финансов

13:58 05.03.2020 (обновлено: 16:18 05.03.2020)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаСергей Сторчак
Сергей Сторчак
© РИА Новости / Нина Зотина
Сергей Сторчак. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Заместитель министра финансов Сергей Сторчак покинул свой пост. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Как указывается в документе, Сторчак освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.
Сергей Сторчак
13 сентября 2019, 14:50
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Новым замом главы Минфина накануне стал Тимур Максимов, который до того был заместителем министра экономического развития.
Сергей Сторчак родился в июне 1954 года в Житомирской области Украины. В июне 2019-го ему исполнилось 65 лет — это предельный возраст пребывания на государственной службе. Для заместителя министра этот срок могут продлить по решению главы правительства, что и сделал премьер-министр Дмитрий Медведев летом прошлого года.
В Минфин Сторчак пришел в 1994 году и тогда занял должность заместителя руководителя департамента иностранных кредитов. В 1998-м перешел во Внешэкономбанк, где был заместителем председателя, а в 2004 году вернулся в Министерство финансов, возглавив департамент международных финансовых отношений, государственного долга и государственных финансовых активов. На этой должности Сторчак курировал международные финансовые отношения, долговую политику, отвечал за взаимодействие с международными институтами и интеграцию на пространстве СНГ и ЕАЭС.
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Пост заместителя министра он сохранил и в 2007 году, когда его задержали по делу о покушении на крупное хищение. Кроме того, ему вменяли создание группировки с целью хищения денег из бюджета при урегулировании долга Алжира перед Россией на 43,4 миллиона долларов.
Cторчаку пришлось провести 11 месяцев под стражей в СИЗО "Лефортово". В течение всего расследования Сторчака публично поддерживал министр финансов Алексей Кудрин.
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РоссияМихаил МишустинСергей СторчакПолитика
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