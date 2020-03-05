На Украине введут ограничительные меры из-за коронавируса

Санаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане

КИЕВ, 5 мар - РИА Новости. Ограничительные меры будут вводиться на Ограничительные меры будут вводиться на Украине для недопущения распространения нового типа коронавируса , в том числе запрет на проведение массовых мероприятий, заявил в четверг замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

Во вторник Минздрав Украины заявил о первом в стране случае заболевания коронавирусом нового типа. Он был зафиксирован в Черновицкой области у мужчины, который вернулся из Италии. Семья зараженного "самоизолировалась", а через два дня у мужчины появились симптомы коронавируса. Он обратился к семейному врачу и выполнял рекомендации до появления симптомов, требовавших лечения в инфекционной больнице.

"В ближайшее время мы будем вынуждены вводить ограничительные противоэпидемиологические меры. Мы будем запрещать проведение массовых мероприятий, конференций, спортивных мероприятий, будем закрывать временно школы на ограничительные противоэпидемиологические мероприятия, будет разрыв учебных процессов, чтобы уменьшить массовые скопления людей, так как все мы знаем, что вирус передается воздушно-капельным путем", - сказал Ляшко на брифинге в Полтавской области. Трансляцию вели украинские телеканалы.

Он также отметил, что сейчас в лаборатории проверяют анализы 10 людей, у которых подозревают коронавирус.