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На Украине введут ограничительные меры из-за коронавируса
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РИА Новости

На Украине введут ограничительные меры из-за коронавируса

13:57 05.03.2020
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© REUTERS / Valentyn OgirenkoСанаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане
Санаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
КИЕВ, 5 мар - РИА Новости. Ограничительные меры будут вводиться на Украине для недопущения распространения нового типа коронавируса, в том числе запрет на проведение массовых мероприятий, заявил в четверг замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.
Во вторник Минздрав Украины заявил о первом в стране случае заболевания коронавирусом нового типа. Он был зафиксирован в Черновицкой области у мужчины, который вернулся из Италии. Семья зараженного "самоизолировалась", а через два дня у мужчины появились симптомы коронавируса. Он обратился к семейному врачу и выполнял рекомендации до появления симптомов, требовавших лечения в инфекционной больнице.
"В ближайшее время мы будем вынуждены вводить ограничительные противоэпидемиологические меры. Мы будем запрещать проведение массовых мероприятий, конференций, спортивных мероприятий, будем закрывать временно школы на ограничительные противоэпидемиологические мероприятия, будет разрыв учебных процессов, чтобы уменьшить массовые скопления людей, так как все мы знаем, что вирус передается воздушно-капельным путем", - сказал Ляшко на брифинге в Полтавской области. Трансляцию вели украинские телеканалы.
Он также отметил, что сейчас в лаборатории проверяют анализы 10 людей, у которых подозревают коронавирус.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 3012, излечились более 52 тысяч. По последним данным ВОЗ, число зараженных за пределами КНР превысило 12,5 тысячи в 76 странах, скончались 214 человек.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыУкраинаВ мире
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