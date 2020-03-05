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2020-03-05T13:57+0300
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Новикомбанк подвел итоги реализации первого этапа стратегии
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РИА Новости

Новикомбанк подвел итоги реализации первого этапа стратегии

13:56 05.03.2020 (обновлено: 13:57 05.03.2020)
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© Fotolia / Creativa ImagesРост экономики
Рост экономики
© Fotolia / Creativa Images
МОСКВА, 5 мар – Пресс-служба АО АКБ "Новикомбанк". Новикомбанк подвел промежуточные итоги исполнения стратегии развития, утвержденной его контролирующим акционером Госкорпорацией Ростех в 2018 году. За прошедшее время активы Банка выросли на 52,7%, кредитный портфель – на 108%. Основной драйвер роста портфеля – финансирование программ в рамках национальных проектов, в которых активно участвует Ростех как многопрофильная промышленная корпорация.
Главная цель стратегии Новикомбанка – реализовать бизнес-модель классического универсального корпоративного банка, обеспечивающего своевременное финансирование клиентов в соответствии с существующими у них потребностями и формирующего устойчивую прибыль, основным источником которой являются процентные платежи по качественному корпоративному портфелю.
Поддержка участия Ростеха в национальных проектах стала одним из основных направлений бизнеса Новикомбанка, который полностью адаптировал свою продуктовую линейку с учетом потребностей предприятий Госкорпорации, выполняющих приоритетные задачи государства. Банк оказывает содействие в реализации таких проектов, как "Здравоохранение", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и "Цифровая экономика". Новикомбанк поддерживает проекты "Умный город" и "Безопасный город", реализуемые в рамках программы "Жилье и городская среда".
"Новикомбанк глубоко интегрирован в финансовую структуру Ростеха, хорошо понимает потребности предприятий, так как уже 26 лет эффективно сотрудничает с ведущими игроками рынка. Благодаря этому мы можем предложить действительно выгодные условия, и зачастую уникальные инструменты для решения поставленных перед флагманами отечественной промышленности задач", - отметила Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева.
По итогам первого полугодия 2019 года Новикомбанк вошел в ТОП-5 среди крупнейших банков РФ по рентабельности капитала, что подтверждает эффективную реализацию выбранной бизнес-модели с низким кредитным риском, грамотным управлением операционными издержками и максимально эффективным использованием акционерного капитала.
Так, капитал Новикомбанк за два года вырос с 36 миллиардов рублей до 49 миллиардов рублей. Объем кредитов увеличился до 325 миллиардов рублей. За этот период Банк продемонстрировал устойчивую положительную динамику по рейтингам – Moody’s повысило рейтинги банка до Ba3, "Эксперт РА" - до ruA-. АКРА присвоило рейтинг А. Текущие рейтинги Новикомбанка полностью соответствуют требованиям для включения в перечни уполномоченных кредитных организаций по всем программам господдержки, многие из которых уже активно применяются Банком.

Справочно:

АО АКБ "НОВИКОМБАНК"- входит в 25 крупнейших банков России. Предоставляет полный спектр банковских услуг на всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Агентство АКРА присвоило Новикомбанку рейтинг на уровне А (RU) - высокий уровень кредитоспособности и надежности. "Эксперт РА" присвоило Банку рейтинг кредитоспособности ruА- со стабильным прогнозом. Рейтинг международного агентства Moody's – Ва3, прогноз стабильный. Новикомбанк является членом Союза машиностроителей России. Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева курирует Воронежское региональное отделение СоюзМаш России.
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