Убийца потребовал полмиллиона рублей за пребывание "в клетке"

ЧИТА, 5 мар - РИА Новости. Убийца двух человек, которого в 2008 году приговорили к 21 году лишения свободы в Читинской области, попытался через Забайкальский краевой суд получить полмиллиона рублей за содержание "в клетке" во время рассмотрения дела, сообщили в пресс-службе суда.

"Осужденный за убийство двух человек потребовал полмиллиона рублей компенсации морального вреда за то, что во время судебных заседаний находился "в клетке". В своей жалобе он заявил, что по отношению к нему это бесчеловечно", - говорится в сообщении.