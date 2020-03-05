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Убийца потребовал полмиллиона рублей за пребывание "в клетке"
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РИА Новости

Убийца потребовал полмиллиона рублей за пребывание "в клетке"

13:53 05.03.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКлетка для обвиняемых в зале Судогодского районного суда Владимирской области
Клетка для обвиняемых в зале Судогодского районного суда Владимирской области
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЧИТА, 5 мар - РИА Новости. Убийца двух человек, которого в 2008 году приговорили к 21 году лишения свободы в Читинской области, попытался через Забайкальский краевой суд получить полмиллиона рублей за содержание "в клетке" во время рассмотрения дела, сообщили в пресс-службе суда.
"Осужденный за убийство двух человек потребовал полмиллиона рублей компенсации морального вреда за то, что во время судебных заседаний находился "в клетке". В своей жалобе он заявил, что по отношению к нему это бесчеловечно", - говорится в сообщении.
Суд отклонил иск мужчины. Как уточнили в пресс-службе, жертвами осужденного стали пенсионерка, которую он задушил подушкой, и зарубленный топором односельчанин.
Статуя Фемиды
2 марта, 18:54
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