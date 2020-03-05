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Число зараженных коронавирусом в Азербайджане выросло до шести человек
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РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Азербайджане выросло до шести человек

13:52 05.03.2020
20015
© Sputnik / Владимир Умикашвили / Перейти в фотобанкПроверка водителя тепловизором на наличие температуры на пограничном пункте Грузии и Азербайджана
Проверка водителя тепловизором на наличие температуры на пограничном пункте Грузии и Азербайджана
© Sputnik / Владимир Умикашвили
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БАКУ, 5 мар – РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло шести, сообщает оперативный штаб при кабмине Азербайджана.
Ранее в Азербайджане были зарегистрированы три случая заражения коронавирусом, один из зараженных - гражданин России.
"У троих человек, вернувшихся из Ирана, был обнаружен коронавирус", - сообщает штаб. Отмечается, что один из инфицированных - гражданин Германии, двое - граждане Азербайджана.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 3012, излечились более 52 тысяч. По последним данным ВОЗ, число зараженных за пределами КНР превысило 12,5 тысячи в 76 странах, скончались 214 человек.
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