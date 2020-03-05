Число зараженных коронавирусом в Азербайджане выросло до шести человек

Ранее в Азербайджане были зарегистрированы три случая заражения коронавирусом, один из зараженных - гражданин России.

"У троих человек, вернувшихся из Ирана, был обнаружен коронавирус", - сообщает штаб. Отмечается, что один из инфицированных - гражданин Германии, двое - граждане Азербайджана.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 3012, излечились более 52 тысяч. По последним данным ВОЗ, число зараженных за пределами КНР превысило 12,5 тысячи в 76 странах, скончались 214 человек.