В ДНР заявили, что сбили беспилотник украинских силовиков в Донбассе

ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет, что ополченцы сбили беспилотник украинских силовиков, наблюдавший за обстрелом гражданского автомобиля в подконтрольном ДНР Докучаевске.
Ранее в ведомстве сообщили, что украинские силовики в четверг обстреляли противотанковой управляемой ракетой гражданский микроавтобус в Докучаевске, пострадали два человека.
"Нашими подразделениями ПВО был уничтожен вражеский квадрокоптер, который вел наблюдение за районом теракта" - сказал представитель управления Народной милиции.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.