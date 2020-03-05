В ДНР заявили, что сбили беспилотник украинских силовиков в Донбассе

ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет, что ополченцы сбили беспилотник украинских силовиков, наблюдавший за обстрелом гражданского автомобиля в подконтрольном ДНР Докучаевске.

Ранее в ведомстве сообщили, что украинские силовики в четверг обстреляли противотанковой управляемой ракетой гражданский микроавтобус в Докучаевске, пострадали два человека.

"Нашими подразделениями ПВО был уничтожен вражеский квадрокоптер, который вел наблюдение за районом теракта" - сказал представитель управления Народной милиции.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.