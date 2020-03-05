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2020-03-05T13:48+0300
https://ria.ru/20200305/1568191114.html
В ДНР заявили, что сбили беспилотник украинских силовиков в Донбассе
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РИА Новости

В ДНР заявили, что сбили беспилотник украинских силовиков в Донбассе

13:48 05.03.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоенный в Донбассе
Военный в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Военный в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет, что ополченцы сбили беспилотник украинских силовиков, наблюдавший за обстрелом гражданского автомобиля в подконтрольном ДНР Докучаевске.
Ранее в ведомстве сообщили, что украинские силовики в четверг обстреляли противотанковой управляемой ракетой гражданский микроавтобус в Докучаевске, пострадали два человека.
"Нашими подразделениями ПВО был уничтожен вражеский квадрокоптер, который вел наблюдение за районом теракта" - сказал представитель управления Народной милиции.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
4 марта, 16:05
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Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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