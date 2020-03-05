В Бельгии число заразившихся коронавирусом увеличилось до 50 человек

"За последние сутки зарегистрировано еще 27 случае заражения коронавирусом… Большинство заболевших вернулось после каникул в Италии. Пациенты изолированы и проходят лечение дома или в больницах. Таким образом, общее число заболевших в Бельгии возросло до 50 человек", - говорится в заявлении бельгийского минздрава.