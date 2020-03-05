В Бельгии число заразившихся коронавирусом увеличилось до 50 человек

БРЮССЕЛЬ, 5 мар - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Бельгии возросло до 50, сообщил в четверг минздрав страны.
"За последние сутки зарегистрировано еще 27 случае заражения коронавирусом… Большинство заболевших вернулось после каникул в Италии. Пациенты изолированы и проходят лечение дома или в больницах. Таким образом, общее число заболевших в Бельгии возросло до 50 человек", - говорится в заявлении бельгийского минздрава.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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