Энрике Иглесиас и Рики Мартин отправятся в совместный тур

МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Латиноамериканские певцы Энрике Иглесиас и Рики Мартин анонсировали, что впервые отправятся в совместный тур, сообщает ET Canada.
#US & #CANADA!!! Excited to announce that I’m going on tour with @ricky_martin & @SebastianYatra!!! An exclusive fan pre-sale will be March 11th at 10AM. The password is “EI2020” Don’t miss it!!! #EnriqueRickyTour https://t.co/E2sphTS5j3 pic.twitter.com/oKnpjczLtS— Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) March 4, 2020
"Мы оба работаем над новой музыкой. Это исторический момент, так как мы давно хотели отправиться в такое турне. Шоу будет зрелищным", — заявил Иглесиас на пресс-конференции в Лос-Анджелесе.
Рики Мартин подчеркнул, что очень рад сотрудничеству: "Нет ничего лучше, чем стоять на сцене и чувствовать энергию тысяч поклонников".
Выступления пройдут на территории США и Канады. Первый концерт запланирован на 5 сентября в Финиксе (штат Аризона). Тур завершится 30 октября в Атланте (штат Джорджия).
Билеты поступят в продажу 9 марта.
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