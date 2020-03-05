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Энрике Иглесиас и Рики Мартин отправятся в совместный тур
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РИА Новости

Энрике Иглесиас и Рики Мартин отправятся в совместный тур

17:11 05.03.2020
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© AP Photo / Willy Sanjuan/InvisionЭнрике Иглесиас и Рики Мартин прибывают на пресс-конференци в отеле The London West Hollywood. 4 марта 2020
Энрике Иглесиас и Рики Мартин прибывают на пресс-конференци в отеле The London West Hollywood. 4 марта 2020
© AP Photo / Willy Sanjuan/Invision
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Латиноамериканские певцы Энрике Иглесиас и Рики Мартин анонсировали, что впервые отправятся в совместный тур, сообщает ET Canada.
"Мы оба работаем над новой музыкой. Это исторический момент, так как мы давно хотели отправиться в такое турне. Шоу будет зрелищным", — заявил Иглесиас на пресс-конференции в Лос-Анджелесе.
Рики Мартин подчеркнул, что очень рад сотрудничеству: "Нет ничего лучше, чем стоять на сцене и чувствовать энергию тысяч поклонников".
Выступления пройдут на территории США и Канады. Первый концерт запланирован на 5 сентября в Финиксе (штат Аризона). Тур завершится 30 октября в Атланте (штат Джорджия).
Билеты поступят в продажу 9 марта.
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КультураМузыкаНовости культурыРики Мартин (Энрике Моралес)Энрике ИглесиасКанадаСША
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