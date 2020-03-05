Костюм Джонни Деппа из фильма Тима Бертона покажут в лондонском музее

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Костюм Джонни Деппа-Шляпника, платье Мии Васиковска из фильма Тима Бертона "Алиса в стране чудес", а также эскизы к одноименному диснеевскому мультфильму покажут на большой выставке "Алиса: все страньше и страньше" в лондонском Музее Виктории и Альберта.

Всего в экспозиции будет представлено более 300 предметов, связанных с кино, театром, модой, искусством, музыкой и фотографией. Главная задача смотра – проследить, какое влияние на эти сферы оказали Алиса и книги о ней.

© Walt Disney Studios, Motion Pictures, 2010 Миа Васиковска в фильме "Алиса в стране чудес"(2010) © Walt Disney Studios, Motion Pictures, 2010 Миа Васиковска в фильме "Алиса в стране чудес"(2010)

"Мы рады представить публике оригинальные рисунки к ставшему классикой мультфильму Уолта Диснея 1951 года, а также раскрыть малоизвестные детали того, как они создавались, – рассказала журналистам куратор выставки Кейт Бейли. – Покажем, как развивалось визуальное представление персонажей сказки на протяжении 158 лет: от Джона Тенниела (первый иллюстратор книг Льюиса Кэрролла об Алисе, – Прим.ред.) до Коллин Этвуд – художника по костюмам фильмов Тима Бертона"

В музее отмечают, что впервые в выставочном пространстве покажут костюм Шляпника, которого сыграл Джонни Депп в фентези Тима Бертона "Алиса в стране чудес" и платье главной героини, в которую перевоплотилась Миа Васиковска.

Другими предметами станут оригинальная рукопись Льюиса Кэрролла, иллюстрации Джона Тенниела и Ральфа Стедмана, работы от Сальвадора Дали, а еще вдохновленные Алисой произведения модельеров Вивьен Вествуд и Айрис Ван Херпен, бренда Viktor & Rolf и фотографии Тима Уолкера.

© V&A Press Office Экспонат выставки в музее Виктории и Альберта 1 из 5 Экспонат выставки в музее Виктории и Альберта © V&A Press Office © V&A Press Office Рисунков, который покажут на выставке в музее Виктории и Альберта 2 из 5 Рисунков, который покажут на выставке в музее Виктории и Альберта © V&A Press Office © Walt Disney Studios, Motion Pictures, 2010 Миа Васиковска в одном из платье в в фильме "Алиса в стране чудес" 3 из 5 Миа Васиковска в одном из платье в в фильме "Алиса в стране чудес" © Walt Disney Studios, Motion Pictures, 2010 © V&A Press Office Экспонат выставки в музее Виктории и Альберта 4 из 5 Экспонат выставки в музее Виктории и Альберта © V&A Press Office © Walt Disney Studios, Motion Pictures, 2010 Миа Васиковска в фильме "Алиса в стране чудес" 5 из 5 Миа Васиковска в фильме "Алиса в стране чудес" © Walt Disney Studios, Motion Pictures, 2010 1 из 5 Экспонат выставки в музее Виктории и Альберта © V&A Press Office 2 из 5 Рисунков, который покажут на выставке в музее Виктории и Альберта © V&A Press Office 3 из 5 Миа Васиковска в одном из платье в в фильме "Алиса в стране чудес" © Walt Disney Studios, Motion Pictures, 2010 4 из 5 Экспонат выставки в музее Виктории и Альберта © V&A Press Office 5 из 5 Миа Васиковска в фильме "Алиса в стране чудес" © Walt Disney Studios, Motion Pictures, 2010

В музее отмечают, что хотят не только рассказать что-то новое о визуальном воплощении Алисы на протяжении десятков лет, но и заинтересовать маленьких зрителей, чтобы они могли по-своему переосмыслить знаменитую книгу и популярную героиню.