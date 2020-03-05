Костюм Джонни Деппа из фильма Тима Бертона покажут в лондонском музее

"Мы рады представить публике оригинальные рисунки к ставшему классикой мультфильму Уолта Диснея 1951 года, а также раскрыть малоизвестные детали того, как они создавались, – рассказала журналистам куратор выставки Кейт Бейли. – Покажем, как развивалось визуальное представление персонажей сказки на протяжении 158 лет: от Джона Тенниела (первый иллюстратор книг Льюиса Кэрролла об Алисе, – Прим.ред.) до Коллин Этвуд – художника по костюмам фильмов Тима Бертона"
Рисунков, который покажут на выставке в музее Виктории и Альберта
Рисунков, который покажут на выставке в музее Виктории и Альберта
Миа Васиковска в одном из платье в в фильме "Алиса в стране чудес"
Миа Васиковска в одном из платье в в фильме "Алиса в стране чудес"
Миа Васиковска в фильме "Алиса в стране чудес"
Миа Васиковска в фильме "Алиса в стране чудес"
Рисунков, который покажут на выставке в музее Виктории и Альберта
Миа Васиковска в одном из платье в в фильме "Алиса в стране чудес"
Миа Васиковска в фильме "Алиса в стране чудес"