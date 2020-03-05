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2020-03-05T16:05+0300
https://ria.ru/20200305/1568190817.html
Костюм Джонни Деппа из фильма Тима Бертона покажут в лондонском музее
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РИА Новости

Костюм Джонни Деппа из фильма Тима Бертона покажут в лондонском музее

16:05 05.03.2020
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© V&A Press OfficeЭкспонат выставки в музее Виктории и Альберта
Экспонат выставки в музее Виктории и Альберта
© V&A Press Office
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Костюм Джонни Деппа-Шляпника, платье Мии Васиковска из фильма Тима Бертона "Алиса в стране чудес", а также эскизы к одноименному диснеевскому мультфильму покажут на большой выставке "Алиса: все страньше и страньше" в лондонском Музее Виктории и Альберта.
Всего в экспозиции будет представлено более 300 предметов, связанных с кино, театром, модой, искусством, музыкой и фотографией. Главная задача смотра – проследить, какое влияние на эти сферы оказали Алиса и книги о ней.
© Walt Disney Studios, Motion Pictures, 2010Миа Васиковска в фильме "Алиса в стране чудес"(2010)
Миа Васиковска в фильме Алиса в стране чудес(2010)
© Walt Disney Studios, Motion Pictures, 2010
Миа Васиковска в фильме "Алиса в стране чудес"(2010)

"Мы рады представить публике оригинальные рисунки к ставшему классикой мультфильму Уолта Диснея 1951 года, а также раскрыть малоизвестные детали того, как они создавались, – рассказала журналистам куратор выставки Кейт Бейли. – Покажем, как развивалось визуальное представление персонажей сказки на протяжении 158 лет: от Джона Тенниела (первый иллюстратор книг Льюиса Кэрролла об Алисе, – Прим.ред.) до Коллин Этвуд – художника по костюмам фильмов Тима Бертона"

В музее отмечают, что впервые в выставочном пространстве покажут костюм Шляпника, которого сыграл Джонни Депп в фентези Тима Бертона "Алиса в стране чудес" и платье главной героини, в которую перевоплотилась Миа Васиковска.
Другими предметами станут оригинальная рукопись Льюиса Кэрролла, иллюстрации Джона Тенниела и Ральфа Стедмана, работы от Сальвадора Дали, а еще вдохновленные Алисой произведения модельеров Вивьен Вествуд и Айрис Ван Херпен, бренда Viktor & Rolf и фотографии Тима Уолкера.
© V&A Press OfficeЭкспонат выставки в музее Виктории и Альберта
Экспонат выставки в музее Виктории и Альберта
1 из 5
Экспонат выставки в музее Виктории и Альберта
© V&A Press Office
© V&A Press Office

Рисунков, который покажут на выставке в музее Виктории и Альберта

Экспонат выставки в музее Виктории и Альберта
2 из 5

Рисунков, который покажут на выставке в музее Виктории и Альберта

© V&A Press Office
© Walt Disney Studios, Motion Pictures, 2010

Миа Васиковска в одном из платье в в фильме "Алиса в стране чудес"

Миа Васиковска в фильме Алиса в стране чудес(2010)
3 из 5

Миа Васиковска в одном из платье в в фильме "Алиса в стране чудес"

© Walt Disney Studios, Motion Pictures, 2010
© V&A Press OfficeЭкспонат выставки в музее Виктории и Альберта
Экспонат выставки в музее Виктории и Альберта
4 из 5
Экспонат выставки в музее Виктории и Альберта
© V&A Press Office
© Walt Disney Studios, Motion Pictures, 2010

Миа Васиковска в фильме "Алиса в стране чудес"

Миа Васиковска в фильме Алиса в стране чудес(2010)
5 из 5

Миа Васиковска в фильме "Алиса в стране чудес"

© Walt Disney Studios, Motion Pictures, 2010
1 из 5
Экспонат выставки в музее Виктории и Альберта
© V&A Press Office
2 из 5

Рисунков, который покажут на выставке в музее Виктории и Альберта

© V&A Press Office
3 из 5

Миа Васиковска в одном из платье в в фильме "Алиса в стране чудес"

© Walt Disney Studios, Motion Pictures, 2010
4 из 5
Экспонат выставки в музее Виктории и Альберта
© V&A Press Office
5 из 5

Миа Васиковска в фильме "Алиса в стране чудес"

© Walt Disney Studios, Motion Pictures, 2010
В музее отмечают, что хотят не только рассказать что-то новое о визуальном воплощении Алисы на протяжении десятков лет, но и заинтересовать маленьких зрителей, чтобы они могли по-своему переосмыслить знаменитую книгу и популярную героиню.
Выставка в Музее Виктории и Альберта будет открыта с 27 июня по 10 января 2021 года.
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КультураМузеиЛьюис КэрролВивьен ВествудМиа ВасиковскаСальвадор ДалиДжонни ДеппЛондонТим Бертон
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