Число заражений COVID-19 в Иране превысило 3,5 тысячи

Министр здравоохранения Ирана Саид Намаки, в свою очередь, в эфире телеканала IRINN сообщил, что власти приняли решение продлить отмену занятий в учебных заведениях Ирана, университетах и школах до "нового года". В Иране он начинается 20 марта, после чего - новогодние каникулы.