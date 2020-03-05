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Число заражений COVID-19 в Иране превысило 3,5 тысячи
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РИА Новости

Число заражений COVID-19 в Иране превысило 3,5 тысячи

13:41 05.03.2020
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© REUTERS / Wana News AgencyДезинфекция мечети в городе Мешхед, Иран
Дезинфекция мечети в городе Мешхед, Иран
© REUTERS / Wana News Agency
Дезинфекция мечети в городе Мешхед, Иран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 5 мар – РИА Новости. Число заражений коронавирусом в Иране в четверг превысило 3,5 тысячи, число жертв достигло 107, сообщил новостной портал YJC со ссылкой на минздрав.
"Число заражений коронавирусом в Иране достигло 3513, общее число жертв возросло до 107", - сообщил портал.
Министр здравоохранения Ирана Саид Намаки, в свою очередь, в эфире телеканала IRINN сообщил, что власти приняли решение продлить отмену занятий в учебных заведениях Ирана, университетах и школах до "нового года". В Иране он начинается 20 марта, после чего - новогодние каникулы.
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