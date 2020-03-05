На северо-востоке Москвы девять человек пострадали при пожаре

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Двое детей и семь взрослых пострадали, по уточненным данным, при пожаре в девятиэтажном жилом доме на северо-востоке Москвы в четверг, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее пресс-служба столичного главка МЧС сообщила, что после ликвидации пожара в жилом доме №26 в Ясном проезде врачи осматривают семь человек. Всего в ходе тушения возгорания был спасен 21 человек. Огонь полыхал на площади 30 квадратных метров.
"По уточненной информации, из 21 спасенного после осмотра бригадой скорой медицинской помощи девять пострадавших, двое из них дети", - сказал собеседник агентства.