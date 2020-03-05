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Вильфанд рассказал, когда ждать повторения аномально теплой зимы
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РИА Новости

Вильфанд рассказал, когда ждать повторения аномально теплой зимы

13:31 05.03.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЖители Москвы гуляют по парку
Жители Москвы гуляют по парку
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Аномально теплые зимы вряд ли станут обычным делом в России, но и "традиционные" зимы будут уходить в прошлое, заявил в четверг научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Я думаю, что так быстро Москва не станет курортным городом. Эта зима – это статистический выброс. Такие зимы будут повторяться чаще, но рассчитывать, что это будет постоянно, не надо ", - сказал Вильфанд на пресс-конференции.
Он добавил, что зимы, к которым россияне привыкли, будут встречаться реже. Чаще погода зимой будет либо экстремально теплой, или экстремально холодной, заключил Вильфанд.
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РоссияРоман ВильфандГидрометцентрМоскваОбщество
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