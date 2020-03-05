Вильфанд рассказал, когда ждать повторения аномально теплой зимы

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Аномально теплые зимы вряд ли станут обычным делом в России, но и "традиционные" зимы будут уходить в прошлое, заявил в четверг научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Я думаю, что так быстро Москва не станет курортным городом. Эта зима – это статистический выброс. Такие зимы будут повторяться чаще, но рассчитывать, что это будет постоянно, не надо ", - сказал Вильфанд на пресс-конференции.
Он добавил, что зимы, к которым россияне привыкли, будут встречаться реже. Чаще погода зимой будет либо экстремально теплой, или экстремально холодной, заключил Вильфанд.