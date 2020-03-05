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2020-03-05T13:30+0300
https://ria.ru/20200305/1568189999.html
В ДНР не могут прогнозировать решение суда по MH17 из-за фальсификаций
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РИА Новости

В ДНР не могут прогнозировать решение суда по MH17 из-за фальсификаций

13:30 05.03.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийМесто крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики не берется прогнозировать решение суда в Нидерландах по делу о крушении MH17, поскольку в деле много сфальсифицированной информации о виновности ополченцев в трагедии.
В управлении ранее сообщили, что начало судебных заседаний по делу о крушении МН17 начнется 9 марта. Никаких изменений в расписании суда по этому делу из-за ситуации с коронавирусом в Нидерландах не планируется.
Спасатели работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области. 17 июля 2014 года
4 марта, 20:53
В ДНР усомнились в объективности суда по MH17
"Прогнозировать решение суда, равно как и ход самого расследования в судебном порядке нам очень трудно. Учитывая количество ложных обвинений и сфальсифицированных доказательств, вызывающих массу сомнений не только у нас, но и у представителей мирового сообщества, нам, к сожалению, трудно представить реальную оценку в ходе судебного заседания", - сказал РИА Новости представитель Народной милиции ДНР.
Кроме того, в ведомстве напомнили, что ополчение в Донбассе не может иметь отношения к катастрофе.
"Со своей стороны, хотим опять напомнить, что подразделения ДНР не имеют, и даже косвенно не могут иметь никакого отношения к трагическим событиям крушения рейса МН17. В который раз мы повторяем о том, что нам не только не нужно было сбивать гражданский самолет, но и мы не обладали вооружением, способным это сделать, и специалистами, которые могли бы управлять такими комплексами ПВО", - сказал представитель ведомства.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
27 февраля, 16:53
Россия призвала к деполитизации судебного процесса по MH17
В июне 2019 года международное следствие по разбившемуся рейсу MH17 объявило имена четырех подозреваемых. Согласно заявлению, среди подозреваемых - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Следствие считает их причастными и к доставке поразившей самолет ракеты ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе, и к удару по малайзийскому Boeing. Подозреваемым, как заявил представитель совместной следовательской группы (ССГ), предъявят обвинения в убийстве.
ССГ, которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук" принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
24 февраля, 18:35
Захарова прокомментировала заявление о свидетеле запуска "Бука"
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РоссияMH17. РасследованиеБук (зенитный ракетный комплекс)Донецкая Народная РеспубликаНиколай ВинниченкоМалайзияУкраинаВ мире
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