В ДНР не могут прогнозировать решение суда по MH17 из-за фальсификаций

ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики не берется прогнозировать решение суда в Нидерландах по делу о крушении MH17 , поскольку в деле много сфальсифицированной информации о виновности ополченцев в трагедии.

В управлении ранее сообщили, что начало судебных заседаний по делу о крушении МН17 начнется 9 марта. Никаких изменений в расписании суда по этому делу из-за ситуации с коронавирусом в Нидерландах не планируется.

"Прогнозировать решение суда, равно как и ход самого расследования в судебном порядке нам очень трудно. Учитывая количество ложных обвинений и сфальсифицированных доказательств, вызывающих массу сомнений не только у нас, но и у представителей мирового сообщества, нам, к сожалению, трудно представить реальную оценку в ходе судебного заседания", - сказал РИА Новости представитель Народной милиции ДНР.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что ополчение в Донбассе не может иметь отношения к катастрофе.

"Со своей стороны, хотим опять напомнить, что подразделения ДНР не имеют, и даже косвенно не могут иметь никакого отношения к трагическим событиям крушения рейса МН17. В который раз мы повторяем о том, что нам не только не нужно было сбивать гражданский самолет, но и мы не обладали вооружением, способным это сделать, и специалистами, которые могли бы управлять такими комплексами ПВО", - сказал представитель ведомства.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.

В июне 2019 года международное следствие по разбившемуся рейсу MH17 объявило имена четырех подозреваемых. Согласно заявлению, среди подозреваемых - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Следствие считает их причастными и к доставке поразившей самолет ракеты ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе, и к удару по малайзийскому Boeing. Подозреваемым, как заявил представитель совместной следовательской группы (ССГ), предъявят обвинения в убийстве.

ССГ, которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук" принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.