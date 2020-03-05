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2020-03-05T14:48+0300
https://ria.ru/20200305/1568189951.html
В ФСС объяснили порядок выплаты пособий по беременности и родам
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РИА Новости

В ФСС объяснили порядок выплаты пособий по беременности и родам

13:29 05.03.2020 (обновлено: 14:48 05.03.2020)
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© РИА Новости / Александр КондратюкВрач беседует с будущими мамами в центре по ведению беременности и родов
Врач беседует с будущими мамами в центре по ведению беременности и родов
© РИА Новости / Александр Кондратюк
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Пособия по беременности и родам, согласно общему правилу, в России выплачивают работодатели, заявили РИА Новости в пресс-службе Фонда социального страхования (ФСС).
В ведомстве отметили, что для этого женщина должна написать заявление.
Исключение составляют регионы, вошедшие в пилотный проект "Прямые выплаты". В них "декретные" полностью выплачиваются за счет ФСС. При этом документы женщина все равно должна принести своему работодателю.
Согласно данным на сайте ФСС, в проекте "Прямые выплаты" участвуют 69 субъектов страны, с 1 июля к нему подключатся еще восемь регионов.
Ранее "Известия" со ссылкой на пресс-службу правительства написали, что в России готовится реформа системы оплаты больничных листов, декретных и отпусков. Предполагается, что с 2021 года их будет компенсировать ФСС, а не работодатели. По данным издания, документ разрабатывает Минтруд.
Основная цель реформы — гарантировать россиянам получение страховых выплат и правильность их начисления.
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов
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