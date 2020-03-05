В ФСС объяснили порядок выплаты пособий по беременности и родам

Врач беседует с будущими мамами в центре по ведению беременности и родов

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Пособия по беременности и родам, согласно общему правилу, в России выплачивают работодатели, заявили РИА Новости в пресс-службе . Пособия по беременности и родам, согласно общему правилу, в России выплачивают работодатели, заявили РИА Новости в пресс-службе Фонда социального страхования (ФСС).

В ведомстве отметили, что для этого женщина должна написать заявление.

Исключение составляют регионы, вошедшие в пилотный проект "Прямые выплаты". В них "декретные" полностью выплачиваются за счет ФСС. При этом документы женщина все равно должна принести своему работодателю.

Согласно данным на сайте ФСС, в проекте "Прямые выплаты" участвуют 69 субъектов страны, с 1 июля к нему подключатся еще восемь регионов.

Ранее "Известия" со ссылкой на пресс-службу правительства написали, что в России готовится реформа системы оплаты больничных листов, декретных и отпусков. Предполагается, что с 2021 года их будет компенсировать ФСС, а не работодатели. По данным издания, документ разрабатывает Минтруд.