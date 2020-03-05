Госдума ввела штрафы за дискриминацию социально уязвимых граждан

Законопроектом предлагается ввести штрафы за отказ социально уязвимым слоям населения в предоставлении товаров, выполнении работ, оказании услуг, либо доступе к товарам по причинам, связанным с состоянием здоровья, ограничением жизнедеятельности или возрастом: за подобное деяние предлагается штраф для должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц – от 300 до 500 тысяч рублей.