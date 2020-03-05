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Госдума ввела штрафы за дискриминацию социально уязвимых граждан
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РИА Новости

Госдума ввела штрафы за дискриминацию социально уязвимых граждан

13:28 05.03.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в четверг приняла закон о штрафах за дискриминацию инвалидов и пожилых людей при оказании им услуг.
Изменения вносятся в статью 14.8 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).
Законопроектом предлагается ввести штрафы за отказ социально уязвимым слоям населения в предоставлении товаров, выполнении работ, оказании услуг, либо доступе к товарам по причинам, связанным с состоянием здоровья, ограничением жизнедеятельности или возрастом: за подобное деяние предлагается штраф для должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц – от 300 до 500 тысяч рублей.
Кроме того, в случае отказа двум и более потребителям одновременно в предоставлении товаров либо доступе к товарам (работам, услугам) по указанным причинам либо в случае неоднократного отказа одному или двум и более потребителям одновременно данная административная ответственность будет наступать за каждый случай.
"Законом вводятся штрафы для тех, кто сознательно дискриминирует социально незащищенных граждан. На тех, кто позволяет себе такое отношение к людям, не всегда влияет общественное осуждение. Денежное наказание будет более результативным инструментом защиты людей, чьи права были нарушены", - прокомментировал инициативу председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Здание Государственной Думы РФ в Москве
22 мая 2019, 16:05
ГД приняла в первом чтении проект о штрафах за отказ обслуживать пожилых
1601004
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Госдума РФВячеслав ВолодинОбщество
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