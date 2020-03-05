Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-05T13:23+0300
https://ria.ru/20200305/1568189668.html
ОПЕК начала обсуждать в Вене "тайную" рекомендацию по сделке ОПЕК+
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568188136_0:143:3118:1896_1036x0_80_0_0_32b8d68d6b851ace9978da7a227e4295.jpg
РИА Новости

ОПЕК начала обсуждать в Вене "тайную" рекомендацию по сделке ОПЕК+

13:21 05.03.2020 (обновлено: 13:23 05.03.2020)
4393
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене
Штаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Штаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене
ВЕНА, 5 мар - РИА Новости. Заседание Организации стран-экспортеров нефти началось в Вене, его участники обсудят рекомендацию комитета ОПЕК+ по судьбе сделки в условиях падения спроса на рынке из-за коронавируса.
Саму рекомендацию, как сообщил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи в среду, все участвовавшие в заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК+ страны согласовали, но договорились пока держать в тайне.
Министр нефтяной промышленности ОАЭ Сухейль Мухаммед аль-Мазруи перед началом заседания ОПЕК в Вене. 5 марта 2020
Вчера, 12:34
В ОАЭ уверены, что страны ОПЕК договорятся о сокращении добычи нефти
В среду же источник РИА Новости в одной из делегаций сообщал, что комитет ОПЕК+ на встрече обсуждал варианты увеличения сокращения добычи нефти на величину вплоть до 1,5 миллиона баррелей в сутки, чтобы поддержать рынок. Сторонником сильных ограничений традиционно является Саудовская Аравия, бюджет которой сильно зависим от нефтяных цен.
При этом Россия на комитете выступила против дополнительного сокращения нефти на второй квартал из-за коронавируса, предложив просто продлить сделку на период после июня, сообщил источник агентства. Серия встреч альянса, однако, еще далека от завершения - 6 марта состоится заседание всех стран ОПЕК+, на котором должно быть вынесено окончательное решение.
Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, в первом квартале 2020 года альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей от уровня октября 2018 года.
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК)
30 ноября 2016, 10:24
Структура и задачи ОПЕКВ Вене 30 ноября состоится официальная встреча ОПЕК. Как ожидается, на ней организация должна принять окончательное решение по соглашению об ограничении добычи нефти. Структура и задачи Организации стран-экспортеров нефти - в инфографике Ria.ru.
001100
Обсудить 1
Коронавирус COVID-19Сухейль аль-МазруиОПЕКВенаЭкономика
Рекомендуем
Сотрудники компании Лукойл на нефтяном кусте в районе города Покачи
Цены на нефть колеблются на новостях по сделке ОПЕК+ из Вены
Нефтяной станок-качалка
ОПЕК предложила допсокращение добычи на 1,5 миллиона баррелей в день
Министр финансов Антон Силуанов выступает с докладом на совещании председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с членами кабинета министров
Силуанов заявил, что Россия готова к падению цен на нефть
Министр нефтяной промышленности ОАЭ Сухейль Мухаммед аль-Мазруи перед началом заседания ОПЕК в Вене. 5 марта 2020
В ОАЭ уверены, что страны ОПЕК договорятся о сокращении добычи нефти
Штаб-квартира ОПЕК в Вене
СМИ сообщили о согласовании снижения добычи нефти альянсом ОПЕК+
Здание Федеральной антимонопольной службы России
ФАС оценила ситуацию с ценами на бензин
Дезинфекция мечети в городе Мешхед
Министр нефти Ирана оценил влияние коронавируса на спрос на нефть
Мигранты на турецко-греческой границе
Турция привлекла спецназ, чтобы помешать выдворению беженцев из Греции
Президент Молдавии Игорь Додон
Додон заявил, что Молдавию вынуждают выбрать президентом Санду
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Песков рассказал о переговорах Путина и Эрдогана
Трубопровод Турецкий поток
Глава МИД Сербии осудил попытки остановить "Турецкий поток"
Здание Центрального банка РФ
ЦБ назвал факторы, влияющие на принятие решения по ключевой ставке
Медицинские работники в защитных костюмах
В России зафиксировали новый случай заражения коронавирусом
Дезинфекция пассажирского автобуса во Львове
В Киеве вспышку коронавируса объяснили утечкой из лаборатории в Китае
Железнодорожная станция в Донецкой области
Минэкономразвития объявило о победе в споре о вагонах с Украиной
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31Ветеран СВР рассказала, что потребуется от девушек в разведке
03:27The Weekend представил в Сети короткометражный фильм After hours
03:22Московский зоопарк запустит акцию "8 марта в леопарде"
03:20Минтранс рассказал, можно ли заходить с детскими колясками в метро
03:10В ГД обеспокоены продажей в России "амулетов от коронавируса"
03:05Утопившая своих детей женщина на Камчатке была в депрессии
03:04Борисенко может полететь на МКС на новом американском корабле
03:01Прокурор Мехико опроверг информацию о льве, убившем человека
02:39В Израиле закрыли въезд и выезд из Вифлеема из-за коронавируса
02:35Ростуризм призвал турфирмы предлагать альтернативы посещению Хоккайдо
02:27Неверов считает необходимым обсуждение поправок в Конституцию
02:23Госдеп поднял уровень опасности поездок на Гаити до максимального
02:20Новый премьер Украины пообещал провести индексацию пенсий
02:02В РВИО высоко оценили проведение Балатонской оборонительной операции
02:00Священник рассказал, как отметить 8 марта и не нарушить пост
01:57США ждут, что договоренности РФ и Турции по Идлибу помогут деэскалации
01:54Новый премьер Украины выступил за возобновление подачи воды в Крым
01:47На вставшем на карантин в США лайнере находятся четверо россиян
01:38СМИ: кражу работы Бэнкси в Париже заказал сам автор
01:33Путин: у РФ есть новые возможности, которые должны быть в Конституции
Лента новостейМолния