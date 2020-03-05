ОПЕК начала обсуждать в Вене "тайную" рекомендацию по сделке ОПЕК+

ВЕНА, 5 мар - РИА Новости. Заседание Заседание Организации стран-экспортеров нефти началось в Вене, его участники обсудят рекомендацию комитета ОПЕК+ по судьбе сделки в условиях падения спроса на рынке из-за коронавируса

Саму рекомендацию, как сообщил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи в среду, все участвовавшие в заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК+ страны согласовали, но договорились пока держать в тайне.

В среду же источник РИА Новости в одной из делегаций сообщал, что комитет ОПЕК+ на встрече обсуждал варианты увеличения сокращения добычи нефти на величину вплоть до 1,5 миллиона баррелей в сутки, чтобы поддержать рынок. Сторонником сильных ограничений традиционно является Саудовская Аравия, бюджет которой сильно зависим от нефтяных цен.

При этом Россия на комитете выступила против дополнительного сокращения нефти на второй квартал из-за коронавируса, предложив просто продлить сделку на период после июня, сообщил источник агентства. Серия встреч альянса, однако, еще далека от завершения - 6 марта состоится заседание всех стран ОПЕК+, на котором должно быть вынесено окончательное решение.