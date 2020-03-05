Grand Princess вернется в США после смерти пассажира от коронавируса

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Круизный лайнер Grand Princess прервал тур и был перенаправлен в Калифорнию после сообщения о смерти одного из бывших пассажиров от коронавируса, сообщается на сайте компании Princess Cruises.
Ранее в среду стало известно о первой смерти в Калифорнии, вызванной коронавирусом. Власти штата предполагают, что погибший мог заразиться, находясь на круизном лайнере Grand Princess с 11 по 21 февраля.
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Изначально лайнер следовал по курсу в мексиканский город Энсенада, однако в среду компания приняла решение развернуть судно и направить его в Сан-Франциско, чтобы в качестве предупреждающей меры провести проверку пассажиров и членов экипажа.
"Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) уведомил нас, что они изучают небольшое число случаев коронавируса в Северной Калифорнии, связанных с предыдущей поездкой лайнера Grand Princess... с 11 по 21 февраля", - говорится в сообщении компании. "Мы отменяем остановку в Энсенаде 5 марта, чтобы напрямую следовать в Сан-Франциско - точная дата и время прибытия будут установлены", - сообщили в компании.
"Хотя на данный момент на борту нет подтвержденных случаев COVID-19, CDC определил группы пассажиров и членов экипажа, которые должны будут пройти проверку перед прибытием в Сан-Франциско", - говорится в заявлении. По информации Princess Cruises, всего в эту группу входят менее 100 человек. Их попросили не покидать кают до прохождения проверки. Для проведения анализов все необходимое будет доставлено на борт лайнера вертолетом.
Помимо этого компания сообщила об отмене запланированного на 7 марта круизного тура.