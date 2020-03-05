Grand Princess вернется в США после смерти пассажира от коронавируса

Ранее в среду стало известно о первой смерти в Калифорнии, вызванной коронавирусом. Власти штата предполагают, что погибший мог заразиться, находясь на круизном лайнере Grand Princess с 11 по 21 февраля.

Изначально лайнер следовал по курсу в мексиканский город Энсенада, однако в среду компания приняла решение развернуть судно и направить его в Сан-Франциско, чтобы в качестве предупреждающей меры провести проверку пассажиров и членов экипажа.

"Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) уведомил нас, что они изучают небольшое число случаев коронавируса в Северной Калифорнии, связанных с предыдущей поездкой лайнера Grand Princess... с 11 по 21 февраля", - говорится в сообщении компании. "Мы отменяем остановку в Энсенаде 5 марта, чтобы напрямую следовать в Сан-Франциско - точная дата и время прибытия будут установлены", - сообщили в компании.

"Хотя на данный момент на борту нет подтвержденных случаев COVID-19, CDC определил группы пассажиров и членов экипажа, которые должны будут пройти проверку перед прибытием в Сан-Франциско", - говорится в заявлении. По информации Princess Cruises, всего в эту группу входят менее 100 человек. Их попросили не покидать кают до прохождения проверки. Для проведения анализов все необходимое будет доставлено на борт лайнера вертолетом.